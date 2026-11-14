William und Harry entzweit: Keiner will sich entschuldigen

Prinz William (44) soll sich nach Jahren des Streits daran gewöhnt haben, ohne seinen Bruder Prinz Harry (42) zu leben. Royalautor Christopher Andersen zeichnet gegenüber Fox News Digital ein düsteres Bild von ihrem Verhältnis: Eine Versöhnung sei derzeit nicht in Sicht. Beide Brüder seien ausgesprochen willensstark und stur. William werte Harrys Verhalten demnach als Verrat an der Königsfamilie und an der Monarchie. Gleichzeitig glaube keiner von beiden, dem anderen eine Entschuldigung zu schulden. Selbst einschneidende Ereignisse hätten die Brüder laut Andersen nicht wieder zusammengebracht. Weder der Tod ihrer Großmutter Queen Elizabeth II. (†96) noch die Krönung ihres Vaters König Charles III. (78) hätten etwas verändert. Auch die Krebserkrankungen des Monarchen und von Prinzessin Kate (44) sorgten demnach für keine Wende.

Auch Prinzessin Kate möchte Andersens Quellen zufolge nicht länger zwischen den Brüdern vermitteln. Einst habe sie Harry sehr nahegestanden und zunächst gehofft, den Konflikt mit William entschärfen zu können. Nach Harrys öffentlichen Angriffen auf ihren Mann und weitere Mitglieder der Königsfamilie sei die Prinzessin jedoch schwer enttäuscht. "Ich glaube nicht, dass eine der beiden Seiten den Wunsch verspürt, noch einmal durchzugehen, was in der Vergangenheit gesagt wurde", erklärt Christopher gegenüber Fox News Digital. Harry hält öffentlich dennoch an seinem Wunsch nach einer Annäherung fest. Im Oktober sagte er im Gespräch mit GQ, eine Versöhnung sei das Wichtigste. Ein Insider erklärte dem Magazin People jedoch, dass sich vor allem auf Williams Seite gar nichts bewege. Zuletzt hatte es außerdem einen Bericht gegeben, nach dem Harry und Herzogin Meghan (45) sich bei William und Kate für Aussagen aus ihrem Interview mit Oprah Winfrey (72) von 2021 entschuldigen wollten. Aus dem Umfeld der Sussexes wurde das als Unsinn abgetan.

Ausgerechnet auf Kate soll Harry zuletzt als mögliche Vermittlerin gesetzt haben. Er habe demnach gehofft, dass sie William zu einem längeren Gespräch bewegen könnte. Andersens aktuelle Einschätzung, wonach die Prinzessin sich aus dem Bruderstreit heraushalten will, steht dieser Hoffnung nun entgegen. Die Spannungen innerhalb der Familie reichen bereits Jahre zurück. Im Jahr 2020 gaben Harry und Meghan ihre Aufgaben als hochrangige arbeitende Royals auf und zogen nach Kalifornien. Danach belasteten Interviews und Dokumentationen das Verhältnis zur Königsfamilie zusätzlich. Dazu kam Harrys Autobiografie "Spare", die 2023 erschien. Im August 2026 kehrten die Sussexes mit ihren Kindern nach Großbritannien zurück. Seitdem soll Kate dem Paar mit spürbar mehr Distanz begegnen. Diese Zurückhaltung soll sich auch Mitte Oktober gezeigt haben, als die Royals in Nottingham gemeinsam auftraten.

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

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Getty Images, Getty Images Herzogin Meghan, Prinz William

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