Prinzessin Charlotte (11) tritt in modischer Hinsicht in die Fußstapfen ihrer Mutter. Obwohl die Tochter von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) erst elf Jahre alt ist, erregt sie mit ihren Outfits bei öffentlichen Auftritten regelmäßig große Aufmerksamkeit und übt damit einen spürbaren Einfluss auf die britische Kindermode aus. Bei Kate ist dieses Phänomen laut dem Magazin Hola! bereits seit Jahren zu beobachten: Sobald sie ein bestimmtes Kleidungsstück trägt, schnellt die Nachfrage danach augenblicklich in die Höhe. Bei ihrer Tochter spricht man inzwischen vom sogenannten Charlotte-Effekt. Ob Kleidung, Frisuren oder Accessoires: Was die Prinzessin bei öffentlichen Terminen oder auf offiziellen Bildern trägt, findet schnell zahlreiche Nachahmer. Wie groß ihr Einfluss ist, zeigte sich besonders deutlich rund um ihren zehnten Geburtstag im Mai 2025. Auf einem Foto, das ihre Eltern zu diesem Anlass veröffentlichten, war Charlotte in einer Regenjacke mit Tarnmuster zu sehen. Das Modell stammt von der britischen Marke Jack Pyke und kostete rund 46 Euro. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Bildes war die Jacke in den Geschäften ausverkauft.

Neben ihrer Kleidung stehen auch die Haare der jungen Prinzessin im Fokus der Aufmerksamkeit. Ihre langen Haare und die oftmals kunstvoll gestalteten Frisuren werden bei öffentlichen Auftritten genau registriert und häufig im Bild festgehalten. Besonders charakteristisch für Charlotte sind halboffene Flechtfrisuren, die sie regelmäßig mit Haarschleifen oder ähnlichen Accessoires ergänzt. Diese Elemente sind bei royalen Auftritten wiederkehrend und gelten inzwischen als ihr modisches Markenzeichen. Damit ist die Royal schon in jungen Jahren zu einer echten Stilreferenz geworden. Viele Familien orientieren sich an ihren Outfits und Frisuren, und auch zahlreiche gleichaltrige Kinder eifern ihrem Look nach. Was Charlotte trägt, wird so schnell zum Trend – ganz ähnlich, wie es bei ihrer Mutter seit Jahren der Fall ist. Auf diese Weise prägt die Prinzessin die britische Kindermode bereits jetzt spürbar mit, obwohl sie selbst noch die Schulbank drückt und nur zu ausgewählten Anlässen in der Öffentlichkeit auftritt.

Abseits der Modewelt hegt Charlotte noch eine weitere große Passion: den Sport. Zu ihren vielseitigen Hobbys zählen unter anderem Ballett, Gymnastik, Schwimmen, Tennis und Netball. Doch auch in der Leichtathletik probiert sich die Prinzessin aus, wobei sie die 400 Meter läuft und sich im Hürdensprint versucht. Darüber hinaus spielt sie leidenschaftlich gern Fußball und übernimmt dabei am liebsten die Rolle der Torhüterin. Die ehemalige Marathonläuferin Paula Radcliffe sieht in Charlotte deshalb ein mögliches Vorbild im Sport. Weil die Prinzessin ihre Freude an Bewegung sichtbar auslebe, könne sie vor allem andere Mädchen dazu motivieren, selbst sportlich aktiv zu werden, so die Sportlerin. Charlotte ist das mittlere Kind von William und Kate. Sie ist die jüngere Schwester von Prinz George (13) und die ältere Schwester von Prinz Louis (8). In der britischen Thronfolge belegt sie hinter ihrem Vater und ihrem großen Bruder George den dritten Platz.

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Imago Prinzessin Charlotte besucht das Wimbledon-Finale im Herreneinzel

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Getty Images Prinzessin Charlotte im Mai 2025

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