Serienfans hatten in diesem Jahr kaum Zeit zum Durchatmen: Netflix bringt 2026 insgesamt 98 neue Staffeln von Originalserien aus aller Welt heraus. Dokumentarserien und Realityshows sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt. Zu den prominentesten Rückkehrern zählen Bridgerton, "One Piece", Avatar: Der Herr der Elemente, "The Night Agent", die Serie "Virgin River", Outer Banks, Die Kaiserin"und Emily in Paris. Die Veröffentlichungen verteilen sich über das gesamte Jahr. Den Anfang der großen Rückkehrer machte "Bridgerton": Die vierte Staffel erschien in zwei Teilen am 29. Januar und am 26. Februar. Am 10. März ging es mit "One Piece" weiter. Im Sommer folgten dann zwei weitere Höhepunkte. Am 25. Juni startete die zweite Staffel von "Avatar: Der Herr der Elemente", für die Fans von "Outer Banks" wurde es dagegen am 20. August emotional: An diesem Tag veröffentlichte Netflix die finale Staffel der Abenteuerserie und schloss damit die Geschichte der Pogues ab.

Auch im Herbst riss der Nachschub an bekannten Netflixproduktionen nicht ab. "The Gentlemen" startete am 3. September in seine zweite Staffel, bevor Lupin am 23. Oktober mit Staffel vier zurückkehrte. Erst am 12. November nahm "Die Kaiserin" mit der dritten und zugleich letzten Staffel Abschied. Zwei weitere große Fortsetzungen stehen im Dezember noch bevor: "Tuiskoms – Willkommen in Wilderness" soll am 17. Dezember in die zweite Runde gehen. An Heiligabend, dem 24. Dezember, folgt dann die sechste und finale Staffel von "Emily in Paris". Für 14 weitere Fortsetzungen gibt es noch keinen genauen Termin. Darunter sind die zweiten Staffeln von "3 Body Problem", "Geek Girl" und "Der Käfig". Auch die dritten Staffeln von "Das Mädchen im Schnee", "Code des Verbrechens" und "Yeh Kaali Kaali Ankhein – Diese schwarzen Augen" fehlen noch im Kalender. Endgültig ist die Übersicht allerdings nicht: Angekündigte Staffeln können sich verschieben oder trotz Verlängerung ausfallen.

Besonders voll war der Kalender bereits im März. Am 7. März erschien der zweite und letzte Teil der dritten "Beastars"-Staffel. Drei Tage später folgte die zweite Staffel von "One Piece" mit neuen Abenteuern der Strohhutpiraten. Nur zwei Tage danach kehrte "Virgin River" mit Staffel sieben zurück. Die Serie erzählte erneut von den Gefühlen und Beziehungen der Bewohner des kleinen Ortes. Auch Animefans kamen im selben Monat auf ihre Kosten, denn es gab Nachschub aus dem "JoJo's Bizarre Adventure"-Universum. Laut aktueller Übersicht erschien die sechste Staffel am 19. März. Den Schlusspunkt unter die großen Serienrückkehrer des Monats setzte schließlich "Heartbreak High". Die australische Produktion ging am 25. März mit ihrer dritten Staffel weiter. Zugleich handelte es sich um das angekündigte Serienfinale, mit dem die Geschichten rund um die Schüler der Hartley High zu Ende geführt wurden.

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Caroline Dubois / Netflix © 2026 Lily Collins (Emily) und Ashley Park (Mindy) in "Emily in Paris" Staffel 6

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Imago Alexandra Breckenridge und Martin Henderson in "Virgin River", Staffel 5, Episode 4

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