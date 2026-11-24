Geschüttelt, nicht gerührt – und manchmal auch nicht von allen geliebt: Bei James Bond gehen Kritikerlob und Kinoerfolg längst nicht immer Hand in Hand. Das zeigt eine aktuelle Auswertung, die sämtliche 27 Abenteuer des Geheimagenten seit dem Start der Kinoreihe im Jahr 1962 miteinander vergleicht. Grundlage sind zum einen die Kritikerurteile, die auf der Plattform Rotten Tomatoes gesammelt werden. Zum anderen fließen die weltweiten Einspielergebnisse der Filme ein, die um die Inflation bereinigt wurden. Das Ergebnis zeigt deutlich: Beispielsweise hat "Spectre" mehr eingenommen, kommt aber in der Gesamtkritikerwertung nur auf knapp über 60 Prozent, während "Casino Royale" international weniger Kinoeinnahmen hatte, dafür aber bei der Bewertung über 90 Prozent erreicht. Lob der Fachpresse und Erfolg an der Kinokasse gehen bei 007 nicht automatisch zusammen. Nicht jeder Film, der bei den Rezensenten gut ankam, lockte auch die Massen in die Kinosäle, und umgekehrt war es genauso. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt derzeit eine Personalie: Robert Pattinson (40) wurde als nächster Darsteller des berühmten Spions angekündigt. Damit rückt die Frage, welche Bond-Filme in der Vergangenheit am besten abgeschnitten haben, wieder stärker in den Fokus.

Doch wie lassen sich Filme aus so unterschiedlichen Epochen überhaupt fair vergleichen? Die einheitlichen Werte von Rotten Tomatoes machen es möglich, die Reaktionen der Kritiker auf die einzelnen Bond-Streifen direkt nebeneinanderzulegen. Die Inflationsbereinigung sorgt dafür, dass auch die Kassenergebnisse aus ganz unterschiedlichen Jahrzehnten nebeneinander bestehen können. Ein Film aus den 1960er-Jahren wird so nicht einfach von den Ticketpreisen der Gegenwart überholt. Auf diese Weise treten interessante Abweichungen zutage. Einige Bond-Streifen kamen bei der Filmkritik deutlich besser an als beim Publikum. Andere spielten wiederum viel Geld ein, obwohl sie in den Besprechungen eher mäßig abschnitten: "From Russia with Love" und "Dr. No" werden mit 95 Prozent sehr hoch bewertet, spielten dabei jedoch weniger an den Kassen ein als "Thunderball" und "Spectre". Die Gegenüberstellung umfasst dabei die komplette bisherige Filmreihe. Ein Spitzenplatz in einer der beiden Kategorien garantiert demnach keine ebenso starke Position in der anderen. Welche Filme besonders gut bewertet wurden und welche weltweit das meiste Geld einspielten, ergibt daher kein einheitliches Ranking. Stattdessen erzählen Kritikerurteile und Kassenzahlen teilweise zwei unterschiedliche Erfolgsgeschichten.

An der Grundformel der Reihe hat sich über die Jahrzehnte trotz wechselnder Hauptdarsteller und unterschiedlicher filmischer Ausrichtungen wenig geändert: Im Mittelpunkt steht ein eleganter Geheimagent im Anzug, der auf attraktive Frauen trifft und sich durch zahlreiche Kampf- und Actionszenen schlägt. Mit Robert Pattinson als neuem Bond erhält die Filmfigur, die seit mehr als sechs Jahrzehnten auf der Leinwand zu sehen ist, nun erneut ein neues Gesicht. Sein kommender Bond-Film wird sich später ebenfalls mit den bisherigen 27 Teilen messen lassen müssen. Auch dann werden die Urteile der Kritiker und das weltweite Einspielergebnis darüber entscheiden, wo der Streifen in den Ranglisten landet. Für den Schauspieler bedeutet die Besetzung den Einstieg in eine der langlebigsten Kinoreihen überhaupt. Zugleich tritt er die Nachfolge mehrerer Darsteller an, die den Agenten auf der Leinwand jeweils auf ihre eigene Weise geprägt haben.

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Getty Images Robert Pattinson besucht die Vorführung von "Primetime" bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

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