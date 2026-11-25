Die Hunger-Games-Saga feiert an den Kinokassen ein erfolgreiches Comeback: Mit "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" ist der mittlerweile sechste Film der Reihe gestartet und hat bereits am ersten Wochenende die 100-Millionen-Dollar-Marke deutlich hinter sich gelassen. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, spielte das Prequel allein in den USA und Kanada rund 120 Millionen US-Dollar ein. Damit gehört es zu den fünf Filmen, die 2026 in Nordamerika bislang einen Kinostart mit mehr als 100 Millionen Dollar verzeichnet haben. Im Mittelpunkt der Handlung steht diesmal der junge Haymitch Abernathy, gespielt von Joseph Zada (21). Er muss sich bei den 50. Hungerspielen in der Arena behaupten und um sein Überleben kämpfen. Damit erfahren die Zuschauer, was die Figur durchmachen musste, bevor sie Jahre später als Mentor von Katniss Everdeen und Peeta Mellark in Erscheinung trat.

Laut Variety bewegt sich der Film mit seinem Einspielergebnis von 120 Millionen US-Dollar auf einem ähnlichen Niveau wie seine Vorgänger. Einen neuen Rekord konnte das Prequel allerdings nicht aufstellen. Der erste Teil der Reihe, "Die Tribute von Panem – The Hunger Games", hatte 2012 allein am nordamerikanischen Startwochenende 152 Millionen US-Dollar eingespielt. Dennoch kann sich "Sunrise on the Reaping" mit einigen der größten Kinoproduktionen dieses Jahres messen. Dazu gehören "Spider-Man: Brand New Day", "Toy Story 5" und "The Super Mario Galaxy Movie". Auch Christopher Nolans (56) "The Odyssey" zählt zu den großen Kassenschlagern des Kinojahres. Inhaltlich verschärft "Sunrise on the Reaping" das bereits bekannte Konzept der Hungerspiele. Die Geschichte spielt während des zweiten Jubeljubiläums, zu dessen Anlass doppelt so viele Kinder wie sonst in der Arena gegeneinander antreten müssen. Für Haymitch bedeutet das einen besonders gefährlichen Kampf ums Überleben.

Dass "Sunrise on the Reaping" ein Kinoerfolg werden könnte, deutete sich bereits bei den ersten internationalen Einspielergebnissen an. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Prequel weltweit schon rund 76 Millionen US-Dollar umgesetzt. In 66 von 67 Ländern, in denen der Film damals angelaufen war, eroberte er direkt den ersten Platz der Kinocharts. Damit näherte er sich bereits dem weltweiten Einspielergebnis seines Vorgängers am Startwochenende. "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes" hatte 2023 zum Kinostart 100,1 Millionen US-Dollar eingespielt. In den ursprünglichen "Hunger Games"-Filmen verkörperte Woody Harrelson (65) den erwachsenen Haymitch. An seiner Seite spielten Jennifer Lawrence (36), Josh Hutcherson (34) und Liam Hemsworth (36). Als Mentor aus Distrikt 12 stand Haymitch den Tributen während der Hungerspiele zur Seite, wobei er häufig zur Flasche griff. Das Prequel erzählt nun die Vorgeschichte der Figur und zeigt Haymitch in jungen Jahren.

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Getty Images Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence, Woody Harrelson und Elizabeth Banks bei der Premiere von "Sunrise on the Reaping" in New York

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Getty Images Josh Hutcherson und Jennifer Lawrence bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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