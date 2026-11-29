Ariana Grande (33) gewährt ihren Fans schon ganz bald tiefe Einblicke, und zwar hinter die Kulissen ihres großen Bühnencomebacks. Am 11. Dezember startet beim Streamingdienst Peacock der erste Teil der zweiteiligen Dokumentation "The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour". Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, konzentriert sich das Projekt primär auf die letzten 30 Tage, bevor Ariana nach sieben Jahren Pause auf die Tourbühne zurückkehrte. Die Kameras begleiteten die Musikerin während dieser Zeit auf Schritt und Tritt. Aber nicht nur die Vorbereitungen auf ihre inzwischen beendete "Eternal Sunshine"-Tour stehen im Fokus. Auch Arianas kreatives Schaffen an ihrem achten Studioalbum "Petal" nimmt in der Doku viel Raum ein. Die Fans bekommen so intime Einblicke in die Entstehung ihrer neuen Musik und in den Alltag der Sängerin abseits von der großen Bühne.

Die Doku zeigt Ariana in einer besonderen Phase: Parallel zu ihrem Tourcomeback feilte sie noch an den letzten Details von "Petal". Das Album erschien im Sommer 2026, als Leadsingle wurde der Song "Hate That I Made You Love Me" veröffentlicht. Zuschauer dürfen sich so auf bislang ungesehene Momente aus dem Studio sowie auf Details zur kreativen Arbeit der Musikerin freuen. Worum es auf der Platte geht, hatte Ariana auf Instagram erklärt: "Es geht gewissermaßen darum, sich von ganz unterschiedlichen negativen Bindungen zu lösen – seien es meine eigenen Monster in meinem Kopf, Stimmen von außen oder Dinge, die mir nicht mehr guttun." Dabei sollen ihre Hörer die Songs auch auf sich selbst beziehen können.

Ihre "Eternal Sunshine"-Tour begann Ariana 2026 in der Oakland Arena in Kalifornien – es war ihre erste große Konzertreise seit sieben Jahren. Schon beim Auftakt hielt die Musikerin während ihres Hits "Thank U, Next" hielt sie nach der Passage über eine zukünftige Hochzeit lachend zwei Finger hoch. Fans sahen in der Geste eine Anspielung auf ihre gescheiterte Ehe mit Dalton Gomez (31) und eine potenzielle zweite Trauung. Im Sommer 2026 ging die Tour nach insgesamt 41 Shows zu Ende. Ihre vorherige Konzertreise, die "Sweetener"-Tour, war 2019 nach 100 Auftritten zu Ende gegangen.

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Getty Images Ariana Grande bei der UK-Premiere von "Focker-In-Law" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2026

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Getty Images Ariana Grande und Ricky Alvarez, November 2026

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