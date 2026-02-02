Netflix-Star Gerardo Taracena ist mit 55 Jahren verstorben

Gerardo Taracena ist tot. Der Schauspieler, bekannt aus Mel Gibsons (70) Film "Apocalypto" und der Netflix-Serie "Narcos: Mexico", wurde nur 55 Jahre alt. Bestätigt wurde sein Tod von der mexikanischen Akademie für Filmkunst, die die Nachricht auf Instagram teilte. Wo und wann er genau starb, wurde nicht öffentlich gemacht. Auch zur Todesursache liegen bislang keine Angaben vor. Gerardo, 1970 in Mexiko-Stadt geboren, hatte international mit "Apocalypto" seinen Durchbruch gefeiert und später als Pablo Acosta in "Narcos: Mexico" überzeugt.

Die Akademie würdigte den Verstorbenen als "von grundlegender Bedeutung für das mexikanische Kino" und betonte seine "intensive, ehrliche und zutiefst menschliche" Leinwandpräsenz. "Seine Arbeit und sein unvergessliches Gesicht werden in der Erinnerung unseres Kinos bleiben", erklärte die Institution weiter. In Mexiko war der Schauspieler dreimal für den Premio Ariel nominiert, den wichtigsten Filmpreis des Landes. Nach "Apocalypto" folgten Rollen in "Sin Nombre", in "Queen of the South" sowie sein vielbeachteter Part als Juárez-Kartellboss in "Narcos: Mexico". Unter dem letzten Instagram-Beitrag des Künstlers nehmen Fans und Kollegen Abschied: "Ruhe in Frieden, mein lieber 'Pablo Acosta'", schreibt ein Nutzer. Eine weitere Stimme erinnert: "Ein großartiger Schauspieler, großartige Performance in 'Apocalypto', möge er in Frieden ruhen."

Abseits der großen Produktionen galt Gerardo in seiner Heimat als Theater- und Filmgesicht mit unverwechselbarer Ausstrahlung. Kollegen beschrieben ihn in Interviews häufig als präzisen Arbeiter, der vor dem Dreh Rituale pflegte und oft lange am Set blieb, um den Ton der Szene zu spüren. Privat galt der Schauspieler als bodenständig und zurückhaltend. Er sprach selten über sein Leben abseits der Leinwand. Doch genau diese geheimnisvolle Aura machte ihn für viele umso faszinierender. Seine unvergesslichen Rollen und seine markante Erscheinung werden seinen Fans für immer in Erinnerung bleiben.

Gerardo Taracena

Gerardo Taracena, März 2018

Gerardo Taracena, Februar 2015

