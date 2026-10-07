Königin Camillas Ärztin wurde bei Pyjamaparty ermordet

Ein Todesfall erschüttert das Umfeld der britischen Royals: Die Ärztin Dr. Hannah Terry, auch bekannt als Hannah Cain, wurde am Sonntagmorgen tot in ihrem Haus im englischen Dersingham aufgefunden – nur wenige Kilometer vom königlichen Anwesen Sandringham entfernt. Wie The Sun berichtet, gehörte die Medizinerin zu einem Kreis von Ärzten, die regelmäßig für Mitglieder der Royal Family zur Verfügung standen. Unter anderem soll sie Königin Camilla (79) behandelt haben, wenn sich die Königsfamilie in Sandringham aufhielt. König Charles III. (77) und seine Frau sollen inzwischen über den Tod der Ärztin informiert worden sein.

Gegen Hannahs Ehemann Mark Cain wurde mittlerweile Anklage wegen Mordes erhoben. Rettungskräfte hatten die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 2:20 Uhr zum gemeinsamen Haus gerufen. Dort konnte nur noch der Tod der dreifachen Mutter festgestellt werden. Mark wurde zunächst festgenommen und am Dienstag offiziell wegen Mordes angeklagt. Er soll am Mittwoch vor einem Gericht in Norwich erscheinen. Eine Obduktion wurde bereits durchgeführt, die genaue Todesursache muss nach Angaben der Polizei jedoch noch weiter untersucht werden. Besonders tragisch: Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen sich auch Freunde der Kinder im Haus aufgehalten haben. Laut britischen Medien hatten die Kinder dort eine Übernachtungsparty. Hannahs Tod löste in ihrem Wohnort große Bestürzung aus.

Vor ihrer aktuellen Tätigkeit am Grimston Medical Centre hatte die Ärztin mehrere Jahre in einer Praxis im westlichen Norfolk gearbeitet. Patienten und frühere Kollegen beschreiben sie als besonders herzlich und fürsorglich. Auch in den Tagen vor ihrem Tod soll Hannah Bekannten aufgefallen sein. Ein Freund behauptete gegenüber The Sun, sie habe auf der Fahrt zur Schule ungewöhnlich gestresst und abwesend gewirkt. Was genau in der Nacht ihres Todes geschah, ist bislang allerdings unklar. Die Ermittlungen laufen weiter, während Hannahs Familie von speziell geschulten Beamten betreut wird.

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Norfolk Constabulary Hannah Cain, Ärztin der Royal Family

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Imago Königin Camilla mit ihrem Hund Moley im Juli 2025

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Getty Images König Charles und Königin Camilla am dritten Tag von Royal Ascot 2026