Amanda Seyfrieds Tochter (9) landet einen Horrorstreich

Ist denn schon Halloween? Eigentlich nicht, aber Amanda Seyfrieds (40) Tochter Nina hat sich dennoch schon mal einen Spaß erlaubt und ihrer Mutter einen Streich gespielt, wie in einem Video auf Instagram zu sehen ist. Die Schauspielerin filmte sich gerade beim Singen und Gitarrespielen, als im Hintergrund plötzlich eine Gestalt mit der legendären Scream-Maske auftauchte. Ganz vertieft in ihr Stück bekommt sie nichts mit – bis sie auf den Bildschirm ihres filmenden Handys schaut: Amanda erschrickt, ein schriller Schrei bricht aus ihr heraus, im Anschluss folgt Gelächter.

Ob die Kleine weiß, was es mit der Horror-Maske auf sich hat? In dem Alter wird sie die "Scream"-Filmreihe höchstwahrscheinlich noch nicht gesehen haben – dafür aber die unzähligen Filme, in denen ihre Mama eine Hauptrolle hat. Besonders begeistert ist Nina von den Mamma Mia!-Filmen, in denen Amanda die Protagonistin Sophie verkörpert. Amandas Mean Girls kann die Neunjährige hingegen bisher nicht so viel abgewinnen. Mit zunehmendem Alter wird sich das aber noch ändern, ist sich die Leinwandberühmtheit sicher: "Wenn sie zehn ist, wird sie sagen: 'Das ist echt cool, Mama'."

Nina stammt aus Amandas Beziehung mit dem Schauspieler Thomas Sadoski (50) und wurde im März 2017 geboren. Drei Jahre später begrüßte das Paar einen gemeinsamen Sohn. Mittlerweile gehen die Eltern getrennte Wege. Im September bestätigten Amanda und Thomas nach neun gemeinsamen Jahren ihr Ehe-Aus gegenüber People. "Wir sind schon eine Weile getrennt und es hat sich als die richtige Entscheidung für uns und unsere Familie erwiesen. Wir haben einander für immer – und es ist gut", erklärten sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / mingey Amanda Seyfried mit ihrer Tochter Nina

Anzeige Anzeige

Imago Julie Walters, Amanda Seyfried und Christine Baranski in einer Szene aus "Mamma Mia! Here We Go Again" (2018)

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried und Thomas Sadoski bei der Premiere von Apple TV+ "The Crowded Room" im MoMA in New York City, 1. Juni 2023