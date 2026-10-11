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Prinz William
Prinz William spendet heimlich 5.000 Pfund für guten Zweck

Prinz William spendet heimlich 5.000 Pfund für guten Zweck

- Louisa Riepe
Lesezeit: 1 min
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Prinz William (44) hat den ehemaligen Royal Marine Dave "Dinger" Bell mit einer heimlichen Spende in Höhe von 5.000 Pfund, umgerechnet rund 5.750 Euro, unterstützt. Auf der Plattform SportsGiving erschien der Beitrag laut Hello! allerdings nicht unter seinem vollständigen Titel, sondern unter seinem selten verwendeten Namen "William Wales". Dave hatte zuvor eine enorme sportliche Herausforderung bewältigt: Der Veteran durchquerte in 327 Tagen alleine den Pazifik. Dabei ging er kein einziges Mal an Land.

Mit der Aktion sammelte er Geld und Aufmerksamkeit für die Organisation Rock2Recovery, die Veteranen und Einsatzkräften hilft, die von einer posttraumatischen Belastungsstörung betroffen sind. William hinterließ auf SportsGiving außerdem eine persönliche Nachricht: "Eine außergewöhnliche Leistung. Herzlichen Glückwunsch an Dinger, dass er diese unglaubliche Herausforderung zugunsten eines großartigen Zwecks gemeistert hat. Gut gemacht! W."

Dave bedankte sich daraufhin mit einer Videobotschaft in den sozialen Medien. Darin berichtete er zunächst, dass es ihm nach den Strapazen der Reise inzwischen wieder besser gehe. Anschließend richtete er sich ausdrücklich an den Royal: "Vielen Dank für all die Spenden. Ich erhole mich gut. Ich möchte Seiner Königlichen Hoheit, dem Prinzen von Wales, ganz besonders für eine Spende danken, die er gestern an Rock2Recovery getätigt hat. Vielen Dank."

Besuch in Acton: William, Prince of Wales, am ActOne Cinema in London
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Prinz William beim Besuch des Apricot Centre in Totnes
Getty Images
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Prinz William gestikuliert bei einem Besuch auf einer Farm in North Yorkshire
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Prinz William unterstützt Rock2Recovery heimlich mit 5.000 Pfund: Wie bewertet ihr seine Geste?
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