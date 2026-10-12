Leere Royal Lodge: Könnte sie Harrys neues Zuhause werden?

Seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien im August 2026 wohnen Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in einem privat angemieteten Haus außerhalb von London. Wo genau sich die Familie niedergelassen hat, wird aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Nun aber rückt ein ganz anderes Anwesen in den Fokus: die Royal Lodge in Windsor. Das herrschaftliche Gebäude wurde zuletzt von Andrew Mountbatten-Windsor (66) bewohnt, der auf Veranlassung von König Charles III. (77) ausziehen und die Schlüssel zurückgeben musste. Ob Harry und Meghan tatsächlich einziehen könnten, ist bislang völlig offen. Berichten zufolge liegen weder ein entsprechendes Angebot noch konkrete Umzugspläne vor. Zudem übernehmen die beiden keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus mehr. Für eine Nutzung der Royal Lodge wären daher wohl Charles' ausdrückliche Zustimmung und vermutlich eine reguläre Mietvereinbarung mit dem Crown Estate erforderlich. Damit bleibt vorerst ungeklärt, ob die Windsor-Residenz für die vierköpfige Familie überhaupt infrage kommt.

Andrew hat die Royal Lodge inzwischen offiziell verlassen. Seit seinem Auszug Anfang 2026 steht die Residenz in Windsor leer. Wie es künftig mit ihr weitergeht, ist noch ungeklärt. Vor Kurzem wurde zudem berichtet, dass Charles zunächst 1,5 Millionen Pfund, umgerechnet 1,7 Millionen Euro, aus seinem Privatvermögen vorgestreckt haben soll, um offene Reparaturkosten seines Bruders zu begleichen. Ursprünglich waren die festgestellten Schäden mit 2,1 Millionen Euro beziffert worden. Weil das Mietrecht vorzeitig zurückgegeben wurde, reduzierte sich die Summe um 357.000 Euro. Das ausgelegte Geld soll Andrew seinem Bruder wieder erstatten. Wie die Rückzahlung konkret geregelt wird, bleibt demnach eine private Angelegenheit zwischen den beiden. Ein Sprecher des Crown Estate erklärte zur Zukunft der Immobilie: "Der Mietvertrag für die Royal Lodge ist beendet, und unser Fokus liegt nun ganz auf ihrer künftigen Nutzung und den Möglichkeiten, durch ihre vorzeitige Rückgabe einen zusätzlichen finanziellen Wert für das Land zu schaffen." Ob dabei auch Harry und Meghan eine Rolle spielen könnten, ließ der Sprecher offen.

Ein Zuhause auf dem Gelände von Schloss Windsor hatten Harry und Meghan schon einmal: Während ihrer Zeit als arbeitende Royals lebten sie in Frogmore Cottage. Die Nutzungsrechte dafür hatte sie von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) zur Hochzeit erhalten. Nach ihrem Rückzug aus dem Königshaus zogen die Sussexes 2020 in die USA, durften das Häuschen aber zunächst weiterhin als britischen Stützpunkt nutzen. 2023 forderte Charles sie dann auf, die Räumlichkeiten zu räumen – im Sommer desselben Jahres gaben sie die Schlüssel zurück. In seinen Memoiren "Reserve" erinnerte sich Harry liebevoll an das frühere Familienheim: "Wir liebten diesen Ort. Vom ersten Moment an. Es fühlte sich an, als wären wir dazu bestimmt, dort zu leben." Seit August 2026 liegt der Lebensmittelpunkt der Sussexes wieder in Großbritannien. Archie und Lilibet sollten dort ab September die Schule besuchen. Ob die Familie dauerhaft im Land bleibt oder ihr derzeitiges Mietshaus nur eine Zwischenlösung ist, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

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Getty Images Bei der Pre-Closing Ceremony der Invictus Games Düsseldorf 2023: Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026