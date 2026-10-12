Prinz Harry und Herzogin Meghan setzen auf neue Titel

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) treten in Nottingham erstmals seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien wieder gemeinsam bei einem öffentlichen Termin auf. Dabei setzen der Herzog und die Herzogin von Sussex auf neue Bezeichnungen für ihre Rolle. Wie The Times berichtet, wollen sich der Herzog und die Herzogin von Sussex künftig bewusst als "öffentliche Personen" und nicht mehr als "Privatpersonen" verstanden wissen. Damit unterstreicht das Paar, dass es wieder aktiver im öffentlichen Leben stehen möchte, ohne sich als arbeitende Royals auszuweisen. Erster Programmpunkt des Tages ist ein Besuch bei CRS Nottingham. Dort schauen Harry und Meghan bei einem Schauspielworkshop zu, bevor weitere soziale und gemeinschaftliche Programmpunkte auf dem Plan stehen. Für das Paar ist es ein sorgfältig geplanter Neustart auf britischem Boden – und der erste gemeinsame Auftritt dieser Art seit dem Umzug zurück auf die Insel.

Auch gemeinsames Kochen ist Teil des Programms: Harry und Meghan sollen mit Frauen der Grenfell Hubb Community Kitchen bei einer Lebensmittelausgabe Speisen zubereiten. Die Initiative ist dem Paar bereits aus seinem früheren Engagement bekannt. Außerdem steht ein Treffen mit der Organisation Epic Partners auf dem Programm. Die Organisation unterstützt junge Menschen und verschafft ihnen unter anderem Zugang zu Sportangeboten. Damit bündelt der Besuch gleich mehrere Themen, mit denen sich die beiden öffentlich zeigen möchten: Kultur, gemeinschaftliches Engagement, Lebensmittelhilfe und die Förderung von Jugendlichen. Zugleich rückt bei dem Auftritt die neue Selbstbeschreibung des Paares in den Fokus. Die Wortwahl "öffentliche Personen" markiert laut The Times vor allem eines: wie Harry und Meghan ihre Stellung nach der Rückkehr nach Großbritannien selbst nach außen ausrichten wollen. Klassische Aufgaben im Namen des britischen Königshauses sind damit jedoch nicht verbunden.

Zuvor hatten der Prinz und die ehemalige Schauspielerin mit ihren beiden Kindern in Kalifornien gelebt. Für August 2026 war dann ein längerer gemeinsamer Aufenthalt der Familie in Großbritannien angekündigt worden. Als persönlicher Beweggrund für Harrys Rückkehr galt unter anderem, dass ihm in Kalifornien enge Vertraute fehlten und er sich dort einsam fühlte. An der formellen Stellung des Ehepaars sollte der Umzug allerdings nichts ändern: Harry und Meghan bleiben nicht arbeitende Mitglieder der Königsfamilie. Der gemeinsame Auftritt in Nottingham und die neuen Bezeichnungen bedeuten daher nicht automatisch, dass die beiden klassische royale Pflichten wieder aufnehmen. Stattdessen präsentieren sie sich nun wieder als aktive Personen des öffentlichen Lebens. Der Auftritt macht deutlich, dass sie ihre gesellschaftlichen Projekte gemeinsam fortsetzen und dabei sichtbar auftreten möchten, ohne in ihre frühere Funktion innerhalb des britischen Königshauses zurückzukehren.

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