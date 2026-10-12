Wo ist Meghan? Darum zeigt sie sich kaum in Großbritannien

Seit Herzogin Meghan (45) mit ihrer Familie im August 2026 nach Großbritannien gezogen ist, macht sie sich öffentlich rar. Während ihr Ehemann Prinz Harry (42) bereits mehrere Termine im Vereinigten Königreich wahrnahm, war sie bei keinem dieser Auftritte an seiner Seite zu sehen. Ein Insider erklärte gegenüber Closer nun, dass hinter dieser Zurückhaltung nicht nur das Einleben der Familie stecken soll, sondern auch ein ganz bewusster Plan. Die Herzogin mache sich ganz bewusst rar, um das Interesse an ihrer Person zu steigern. Ein Insider verriet dem Magazin: "Meghan wurde schon vor einer Weile geraten, weniger zugänglich zu sein, weil das mehr Interesse weckt. Genau auf diese Strategie setzt sie jetzt. Sie wartet bewusst ab und hält sich absichtlich außer Sicht, hat aber zugleich viele Dinge, die sie beschäftigen." Gemeinsam blicken ließen sich Meghan und Harry seit der Rückkehr dem Bericht zufolge nur ein einziges Mal – als sie Hand in Hand einen Pub in den Cotswolds betraten.

Im Mittelpunkt steht derzeit offenbar die Familie: Meghan soll vor allem damit beschäftigt sein, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) an ihren neuen Alltag in Großbritannien zu gewöhnen. Daneben kümmere sie sich um den Umzug, ihre Marke und weitere Projekte. "Zwischen dem Auspacken, dem Eingewöhnen der Kinder in ihre neue Routine und der Arbeit an ihrer Marke sowie all ihren anderen Projekten ist sie vom Morgen bis spät in die Nacht beschäftigt", heißt es weiter gegenüber Closer. Zeigt sich die Herzogin irgendwann wieder häufiger, soll sich laut der Quelle genug Neugier aufgebaut haben. Ziel ist es, dass sich die Menschen über ihre Auftritte freuen, statt ihrer durch zu viel Präsenz überdrüssig zu werden.

Meghan und Harry hatten im August 2026 gemeinsam mit Archie und Lilibet den Schritt gewagt und waren aus den USA nach Großbritannien gezogen. Die vierköpfige Familie lebt seitdem auf einem privaten Anwesen außerhalb von London, das nicht zum Besitz des britischen Königshauses gehört. Der genaue Wohnort wird zum Schutz der Sussexes nicht öffentlich genannt. Großbritannien soll für längere Zeit ihr Hauptwohnsitz sein – ob die Familie dauerhaft dort bleibt, ist bislang allerdings offen. Besonders für Archie und Lilibet bedeutete der Ortswechsel eine große Umstellung. Die beiden Kinder sollten ab September eine Schule in Großbritannien besuchen. Damit müssen sie sich nicht nur an ein neues Zuhause, sondern auch an einen veränderten Schulalltag gewöhnen. Meghan unterstützt sie laut dem Bericht bei diesem Neustart, während Harry bereits wieder öffentliche Verpflichtungen im Land wahrnimmt.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern