Wohnen Amira Aly und Christian Düren getrennt voneinander?

Amira Aly (34) und Christian Düren (36) führen offenbar keine Beziehung mit dauerhaft getrennten Haushalten. Die Moderatorin räumt jetzt mit dem Eindruck auf, dass sie und ihr Partner nicht zusammenleben würden. In ihrem Podcast "Amira +1" erklärte sie, dass ihr Partner längst zu ihr aufs Land gezogen ist. Seine eigene Bleibe hat der Moderator dafür sogar verkauft und damit seinen bisherigen Lebensmittelpunkt aufgegeben. Ganz aus München verschwunden ist Christian allerdings nicht: Wegen seiner beruflichen Verpflichtungen hält er sich weiterhin regelmäßig in der Stadt auf. "Das sind so zehn Tage im Monat", schilderte Amira die Aufenthalte ihres Partners in der bayerischen Landeshauptstadt. Die übrige Zeit verbringt er demnach mit Amira auf dem Land. Von einer dauerhaft räumlich getrennten Beziehung könne angesichts dieser Wohnsituation also keine Rede sein.

Anlass für die Klarstellung war die Frage eines Fans, der wissen wollte, warum Amira angeblich nicht mit Christian zusammenwohne. Offenbar hatte zuvor ein Artikel den Eindruck erweckt, das Paar sei derzeit "räumlich getrennt". Die Moderatorin nahm die Gerüchte mit Humor: "Ich habe keine Ahnung, was Christian da am Roten Teppich erzählt hat letzte Woche", sagte sie belustigt im Podcast. Tatsächlich hatte Christian kurz vor dem Beginn ihrer Beziehung eine Wohnung gekauft. Diese gab er später jedoch wieder auf, um mit seiner Partnerin auf dem Land zu leben. Besonders hoch rechnet Amira ihm diesen Schritt an – schließlich sei ihr Partner eigentlich ein echter Stadtmensch. Trotzdem entschied er sich für den Umzug und verkaufte seine Immobilie. Seine Zeit in München diene inzwischen ausschließlich seinen beruflichen Verpflichtungen.

Nicht nur ihre Beziehung zu Christian sorgt bei Amira für öffentliches Interesse, auch ihr Familienleben wird aufmerksam verfolgt. Ihr Ex-Partner Oliver Pocher (48) brachte zuletzt beispielsweise die Idee einer Dokusoap über sein Patchworkleben ins Gespräch. In dem möglichen Format könnten neben dem Comedian und seinem Freund Pietro Lombardi (34) auch Amira, Alessandra Meyer-Wölden (43), Sarah Engels (33) und Laura Maria Rypa (30) zu sehen sein. Im Mittelpunkt der Sendung stünde der Alltag der weitverzweigten Familien rund um die beiden Männer. Damit könnte das Format verschiedene Beziehungen und familiäre Verbindungen aus Olivers Leben begleiten. Konkrete Produktionspläne gab es zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht – bislang handelte es sich lediglich um eine Überlegung von Oliver. Ob Amira und die weiteren genannten Personen tatsächlich bei einer solchen Sendung mitwirken würden, war daher ebenfalls noch offen.

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024

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Imago Amira Pocher bei der Beauty 2024 in der Messe Düsseldorf

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026

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