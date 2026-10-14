Doreen sicher: Sidos Ex-Partnerinnen vertragen keine Kritik

Charlotte Engelhardt (48) und Georgina Stumpf sprechen in ihrem Podcast "The Real Ex-Wives" regelmäßig über Trennungen, Beziehungen, Familie und ihre jeweilige Vergangenheit mit Rapper Sido (45). Eine weitere Ex-Partnerin des Musikers verfolgt das Format offenbar ganz genau: Doreen Steinert (39). Im Interview mit BestFans verriet die Sängerin, dass sie sich eine gemeinsame Folge mit den beiden Frauen grundsätzlich vorstellen könnte. Ob die beiden Frauen mit ihren deutlichen Ansichten umgehen könnten, bezweifelt Doreen allerdings: "Klar würde ich das tun, aber ich bin unsicher, ob sie mit meiner Kritik leben könnten. Ich glaube, dass ich dafür viel zu ehrlich bin. Insbesondere, wenn ich höre, was die beiden im Podcast so erzählen. Aber ich wäre auf jeden Fall offen dafür." Eine gemeinsame Aufnahme dürfte demnach nicht nur von Harmonie geprägt sein. Doreen würde offenbar auch jene Aussagen ansprechen, die sie an dem Format kritisch sieht. Trotz ihrer Vorbehalte schließt sie ein Treffen mit Charlotte und Gia jedoch nicht aus.

So offen die Musikerin ihre Meinung zu den Aussagen aus "The Real Ex-Wives" äußern würde, so klar zieht sie bei einem anderen Punkt eine Grenze. Über ihre eigene Beziehungsgeschichte mit Sido möchte Doreen auch bei einem möglichen Podcastauftritt nicht sprechen. "Nein, tatsächlich würde ich es wie früher machen, nichts dazu sagen und meinen Schmerz mit mir ausmachen. Was willst du dazu auch öffentlich sagen? Wie du es machst, ist es ohnehin verkehrt", stellt sie klar. Der Rapper wäre somit zwar der gemeinsame Bezugspunkt, der die drei Frauen in dieser besonderen Podcastkonstellation zusammenbringen könnte. Details aus Doreens früherer Partnerschaft sollen dennoch nicht Teil des Gesprächs werden. Während sie Charlottes und Gias öffentliche Erzählungen durchaus kritisch hinterfragen würde, will sie ihre eigenen Erlebnisse weiterhin für sich behalten. An dieser Haltung würde offenbar auch das Konzept der Sendung nichts ändern.

Dass sie öffentlich immer wieder auf ihr früheres Privatleben reduziert wird, ist für Doreen schon lange ein Thema. Seit Jahren bemüht sie sich darum, vor allem über ihre Arbeit wahrgenommen zu werden. Dass sie dennoch häufig als frühere Partnerin von Sido eingeordnet wird, empfindet sie keineswegs als hilfreich. Vielmehr sieht die Sängerin darin einen belastenden Stempel, der ihre beruflichen Leistungen in den Hintergrund drängt. Im BestFans-Interview stellt sie deshalb klar: "Einen Vorteil? Sicher nicht. Ich profitiere nicht davon, ganz im Gegenteil. Diesen Stempel wirst du niemals wieder los und ich wüsste nicht, was daran vorteilhaft ist." Ein Auftritt bei "The Real Ex-Wives" wäre für Doreen somit eine eher ungewohnte Situation. Während Charlotte und Georgina ihre Erfahrungen als Ex-Partnerinnen zum Herzstück ihres Formats gemacht haben, hält die Musikerin ihre Version der Geschichte ganz bewusst von der Öffentlichkeit fern.

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Imago Doreen Steinert bei der Eröffnung des 12. Seriencamp Festivals 2026 im Cinenova in Köln

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Imago Sido und Doreen Steinert beim The Dome von RTL II im Velodrom Berlin, 5. März 2010

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Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024