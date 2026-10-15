Ben Affleck schwärmt plötzlich von Ex-Frau Jennifer Lopez

Ben Affleck (54) findet derzeit erstaunlich warme Worte für seine Ex-Frau Jennifer Lopez (57). In dem Podcast "The Moment with Jorge Ramos and Paola Ramos" aus dem My Cultura Network von iHeartPodcasts sprach der Schauspieler über die Sängerin – und machte aus seiner Bewunderung keinen Hehl. Er bezeichnete sie als Pionierin und erklärte, wie viel er von ihr habe lernen können. Vor allem ihr Ehrgeiz, ihre Risikobereitschaft und ihr Arbeitspensum hätten ihn tief beeindruckt. Dass ihre Ehe, die 2022 mit einer Hochzeit begann, zwei Jahre später zerbrach, hielt ihn nicht davon ab, die Leistungen seiner Verflossenen in den höchsten Tönen zu loben. "Sie ist wahrscheinlich auch der am härtesten arbeitende Mensch, den ich je kennengelernt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich ziemlich hart arbeite, aber in ihrer Nähe dachte ich immer: 'Wow, verdammt, das ist wirklich beeindruckend'", erklärte er in dem Podcast. Seine Erfahrungen mit Jennifer hätten ihn offenbar nachhaltig geprägt. Ben betonte zudem, dass er nicht nur von ihr selbst, sondern auch von ihrer Familie und den Menschen gelernt habe, die er durch sie kennenlernen durfte.

Der 54-Jährige ging im Gespräch auch darauf ein, mit welchen Widerständen Jennifer im Laufe ihrer Karriere zu kämpfen hatte. Sie habe sich laut Ben immer wieder mit verschlossenen Türen und der Botschaft auseinandersetzen müssen, bestimmte Möglichkeiten stünden ihr nicht offen oder sie sei nicht willkommen. Über die sozialen Medien habe sie dann bewiesen, dass es sehr wohl ein Publikum für sie und ihre Arbeit gibt. Noch heute sieht Ben sie übermäßiger Kritik und zumindest unbewussten Doppelstandards ausgesetzt. Trotzdem habe die Entertainerin stets auf sich selbst gesetzt, echte Risiken übernommen und eigenes Geld investiert – mit großem Erfolg. "Ich habe nichts als Respekt vor ihr", stellte Ben unmissverständlich klar. Darüber hinaus bezeichnete er Jennifer als "ziemlich außergewöhnlich". Dass ihre Karriere weiterhin so erfolgreich verlaufe, sei für ihn keine Überraschung. Seiner Meinung nach habe sie sich ihre Erfolge in jeder Hinsicht verdient.

Die warmen Worte kommen nicht aus dem Nichts. Vor rund vier Wochen hieß es nämlich, zwischen den beiden würde es wieder knistern. Auslöser soll dem Bericht zufolge der Tod von Bens Mutter im Juli 2026 gewesen sein. Jennifer habe ihn damals unterstützt, und das habe ihn so berührt, dass er "seine Deckung fallen ließ". Ein Insider behauptete außerdem, dass die beiden inzwischen mehr Zeit miteinander verbringen würden, als Außenstehende ahnten. Angeblich hätten sie "zu jeder Tages- und Nachtzeit" telefoniert. Und auch Jennifer soll sich in dieser Phase wieder stärker auf Ben gestützt haben. Eine Quelle sagte gegenüber Heatworld: "Auch sie fängt an, sich auf ihn zu verlassen, weil sie gerade eine verdammt schwere Zeit durchmacht. Ihr Terminkalender ist total voll, und sie übernimmt immer mehr Aufgaben, sodass die Leute schon befürchten, sie könnte einen Zusammenbruch erleiden."

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025