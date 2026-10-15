Prinz William sorgt vor Palast für Cricket-Wirbel

Ungewohnte Szenen auf einer der berühmtesten Straßen der Welt: Prinz William (44) machte The Mall vor dem Buckingham-Palast am Dienstag kurzerhand zum Cricketfeld. Das berichtet unter anderem The Blast. Die lockere Aktion rund um seinen Earthshot Prize bot einen Anblick, den Passanten an diesem Ort wohl nur selten zu sehen bekommen. William trat leger in Hemd und Pullover an. An seiner Seite standen gleich mehrere Größen des Sports: die Cricketlegenden Brian Lara und Sourav Ganguly sowie der englische Star Joe Root. Auch am Schlagmal machte der dreifache Vater eine gute Figur. Mehrere sanfte Würfe meisterte er, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Für seine Leistung gab es anschließend Lob von höchster Stelle. Indiens früherer Kapitän Sourav zeigte sich durchaus angetan vom Auftritt des Prinzen und urteilte: "Er hat ganz ordentlich geschlagen."

Hinter der öffentlichkeitswirksamen Partie steckte ein konkreter Anlass. Der Termin sollte die Beziehungen zwischen Großbritannien und Indien hervorheben und zugleich auf die nächste Verleihung des Earthshot Prize aufmerksam machen. Die Preisgala findet im November 2026 in der indischen Metropole Mumbai statt. Den Umweltpreis hatte William im Jahr 2020 ins Leben gerufen, um innovative Lösungsansätze für die größten Klima- und Naturprobleme zu fördern. Jedes Jahr werden fünf Umweltideen prämiert. Die Gewinner erhalten jeweils eine Million Pfund, damit sie ihre Projekte ausbauen und deren Wirkung vergrößern können. Warum die Wahl des Austragungsortes auf Indien fiel, hatte der Prinz von Wales bereits zuvor erklärt: "Indien ist eine der weltweit wichtigsten Kräfte für Klima und Natur. Was in Indien in großem Maßstab gelingt, hat die Kraft, überall Fortschritt anzuregen." Mit der Partie auf The Mall verband William die Botschaft des Umweltpreises nun mit einer Sportart, die in beiden Ländern äußerst beliebt ist.

Abseits des sportlichen Duells zeigte sich William von seiner nahbaren Seite. Nach seinem Einsatz nahm er sich Zeit für die Zuschauer am Straßenrand und posierte mit ihnen für Selfies. Im Netz verbreiteten sich die Aufnahmen des Termins rasend schnell. Zahlreiche Nutzer bezeichneten den dreifachen Vater als sportlich und feierten die ungewöhnliche Szene vor dem weltberühmten Buckingham-Palast als ikonisch. Ein Fan brachte zudem Williams ältesten Sohn ins Spiel: Der Termin wäre auch eine schöne Gelegenheit für Prinz George (13) gewesen, selbst zum Schläger zu greifen, lautete der Kommentar. Dass für die Werbeaktion ausgerechnet Cricket gewählt wurde, passte gleich in mehrfacher Hinsicht: Der Sport genießt sowohl in Großbritannien als auch in Indien große Popularität. Zudem wird der Earthshot Prize schon in wenigen Wochen in Mumbai vergeben – in einem Land, in dem Cricket zu den wichtigsten und meistverfolgten Sportarten gehört.

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Getty Images Prinze William spielt Cricket bei Earthshots "Cricket On The Mall" in London

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Getty Images Prinz William reagiert auf einen Schlag bei Earthshots "Cricket On The Mall" in London, 13. Oktober 2026

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Getty Images Prinz William posiert bei Earthshots "Cricket On The Mall" in London