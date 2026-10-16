Prinz William stellt Harry eine klare Bedingung wegen Meghan

Zwischen Prinz William (44) und Prinz Harry (42) könnte es nun offenbar bald zu einer ersten Aussprache kommen – allerdings nur unter einer klaren Voraussetzung. Herzogin Meghan (45) soll Prinzessin Kate (44) und die drei gemeinsamen Kinder künftig aus ihren Äußerungen heraushalten. In Rob Shuters Substack-Newsletter "Naughty But Nice" erklärte ein Insider dazu: "Keine öffentlichen Kommentare, keine vertraulichen Informationen, keine Einbeziehung seiner Frau oder seiner Kinder in ihre Auseinandersetzungen. Sie sind tabu." Für einen ersten Austausch werde derzeit ein privates Telefonat oder Videogespräch vorbereitet. Weder die Ehefrauen noch die Kinder sollen daran teilnehmen.

Das Verhältnis zwischen William und seinem kleinen Bruder gilt bereits seit Jahren als schwer belastet. Harry und Meghan legten 2020 ihre Aufgaben als arbeitende Royals nieder und zogen anschließend ins kalifornische Montecito. Seitdem kam es immer wieder zu öffentlichen Spannungen, während der Kontakt zwischen den Brüdern weitgehend abbrach. "Zwei erwachsene Männer, die einander aus dem Weg gehen, lassen beide kleinlich und töricht aussehen. Ihre Fehde ist zu einem nationalen Witz geworden", merkte ein weiterer Insider an. "Sie können ihre Beziehung wieder aufbauen, aber William wird nicht zulassen, dass seine Familie erneut zum Kollateralschaden wird." Die angeblichen Gesprächsvorbereitungen bedeuten daher noch keine vollständige Versöhnung. Zunächst steht offenbar lediglich ein vertraulicher Austausch zwischen den Brüdern im Raum.

Kritik an seiner eigenen Person soll Prinz William vergleichsweise gelassen hinnehmen. Bei öffentlichen Angriffen auf Prinzessin Kate ziehe er hingegen seit Längerem eine klare Grenze. Royal-Autor Robert Jobson erklärte vor wenigen Wochen gegenüber Hello!, Kate könne sich gegen Harrys Schilderungen nicht selbst zur Wehr setzen. Laut "Naughty But Nice" erklärte ein Insider nun: "Harry will seinen Bruder zurück. William will, dass Kate und seine Kinder in Ruhe gelassen werden." Ob es tatsächlich zu einem Gespräch kommt und ob dieses den langjährigen Konflikt entschärfen kann, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Prinz William beim Trauergottesdienst für König Harald V. in Oslo, 9. September 2026

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus