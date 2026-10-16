Vanessa Neigert packt über ihren filmreifen Antrag aus

Vanessa Neigert (34) und Giovanni Weisheit haben sich verlobt – und der Moment hätte filmreifer kaum sein können. Im Promiflash-Interview schildern die Sängerin und ihr Partner nun, wie es zu dem romantischen Antrag kam. Giovanni stellte die Frage aller Fragen 2026 während des Drehs zu Vanessas Musikvideo – ausgerechnet zu ihrem Song "Wozu sind die Männer da". Vor dem zuvor eingeweihten Kamerateam ging der Sänger auf die Knie und hielt um die Hand seiner Freundin an. Die völlig überraschte 34-Jährige sagte Ja, brach vor Freude in Tränen aus und war zunächst sprachlos. Weil der Antrag mitten am Set stattfand, hielten die laufenden Kameras diesen persönlichen Meilenstein direkt fest. Der emotionale Moment ist deshalb auch in Vanessas Musikvideo zu sehen.

Spontan war die Aktion übrigens keineswegs: Giovanni hatte die Verlobung über einen längeren Zeitraum vorbereitet und den Zeitpunkt ganz bewusst gewählt. Der Antrag fand genau an dem Datum statt, an dem Vanessa und er im Jahr zuvor ein Paar geworden waren. Kurz vor dem entscheidenden Augenblick informierte er das Kamerateam und bat darum, die Szene aufzunehmen – Vanessa selbst ahnte von alldem nichts. Trotz seiner detaillierten Planung kostete ihn der Schritt offenbar einige Überwindung. "Ich muss ehrlich sagen, es war schon eine sehr lange Planung. [...] Und ich war ziemlich nervös gewesen, weil es ja geplant war. Aber ja, ich hab's dann irgendwie dann gemacht. Und dann hat sie ja gesagt", erinnert sich Giovanni im Promiflash-Interview. Seine Verlobte erinnert sich vor allem an ihre eigene Reaktion: "Ich hab ja gesagt und hab angefangen zu weinen. Ich hab erst gedacht: Hä? Also, ich war total sprachlos, aber natürlich voller Freude."

Mit dem Ja-Wort wollen es die beiden allerdings ruhig angehen lassen. Zwar haben sie bereits Vorstellungen davon, wie ihr großer Tag einmal aussehen könnte. Konkrete Entscheidungen sind bislang aber noch nicht gefallen. Weder einen Termin für die Hochzeit noch eine passende Location hat das verlobte Paar bisher festgelegt. Auch die Organisation der Feier, die Zusammenstellung der Gästeliste und weitere Einzelheiten sollen nicht unter Zeitdruck geklärt werden. Grund dafür sind unter anderem die vollen Terminkalender des Paares. Statt sofort in die Planung einzusteigen, genossen sie zunächst ihr frisches Verlobungsglück. Für die Sängerin stand nach dem großen Moment ohnehin erst einmal etwas anderes im Mittelpunkt: die Freude über ihren Verlobungsring. Die Hochzeitsvorbereitungen sollen also warten, bis beide die nötige Ruhe dafür finden.

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Instagram / vanessaneigert Vanessa Neigert und ihr Partner, Juni 2026

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Imago Vanessa Neigert und Giovanni Weisheit beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Imago Vanessa Neigert und Giovanni Weisheit bei der Schlagerparty im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, 30.08.2026