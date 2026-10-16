Vanessa Neigert und Giovanni deuten eigene Hochzeits-Doku an

Vanessa Neigert (34) und ihr Verlobter Giovanni Weisheit könnten ihren Weg zum Jawort schon bald einem großen Publikum zeigen. Bei der Premiere von Der Promihof sprach das Paar im Promiflash-Interview über die Idee einer eigenen Hochzeitsdoku. Einen konkreten Termin für das Jawort gibt es zwar noch nicht, doch Vanessa hat die Idee nach eigener Aussage bereits mehreren Personen vorgeschlagen. Offenbar stößt das Konzept durchaus auf Interesse. Dabei schwebt Vanessa eine Mischung aus Öffentlichkeit und geschützter Privatsphäre vor: Während die Vorbereitungen gezeigt werden dürften, sollen die besonders persönlichen Momente am eigentlichen Hochzeitstag unter Ausschluss der Kameras stattfinden.

Von der möglichen Hochzeitsdoku zeigt sich Vanessa begeistert. "Das wäre ja voll meins, deins auch", schwärmt sie gegenüber Promiflash und bezieht dabei ihren Partner mit ein. Auch Giovanni kann sich das gut vorstellen – schließlich seien beide offene Menschen und hätten sich schon im Sommerhaus der Stars völlig unverstellt gezeigt. "Und da hätten wir auch kein Problem, eine Doku über uns und unsere Hochzeitspläne zu zeigen im Fernsehen", betont der Sänger im Gespräch mit Promiflash. Fest zugesagt ist bislang aber nichts. Neben diversen Realityanfragen stehen für das Paar auch Musikprojekte im Raum. Deshalb wollen die beiden sorgfältig überlegen, welches Vorhaben sie als Nächstes umsetzen. Die Hochzeit selbst soll Schritt für Schritt geplant werden. Giovanni hat zumindest schon eine Vorstellung von der Kulisse: Er würde Vanessa gerne direkt am Strand heiraten – mit einem Altar, schönem Wetter und lieben Menschen an ihrer Seite.

Vanessa und Giovanni wollen sich mit der Organisation ihrer Hochzeit trotz ihrer Vorfreude weiterhin Zeit lassen. Beide haben aktuell schlicht viel zu tun. Vanessa hatte bereits zuvor klargestellt, dass weder ein Datum noch ein Veranstaltungsort feststehen. Die kommenden Monate würden eine intensive Planung ohnehin nicht zulassen. Gemeinsam mit Giovanni will sie alle Entscheidungen in Ruhe treffen und erst dann konkrete Schritte einleiten, wenn es ihr Zeitplan zulässt. Damit bleibt vorerst offen, wann die beiden tatsächlich vor den Traualtar treten werden. Ob aus dem Interesse an den gefilmten Vorbereitungen am Ende wirklich eine TV-Doku entsteht, ist bislang ebenfalls nicht bekannt.

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Instagram / vanessaneigert Vanessa Neigert und ihr Partner, Juni 2026

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RTL Giovanni Weisheit und Vanessa Neigert im "Sommerhaus der Stars"

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Imago Vanessa Neigert und Giovanni Weisheit bei der Schlagerparty im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, 30.08.2026