Dämpfer: Prinz Harry und Meghans Produktionsfirma schrumpft

Es wird offenbar ruhiger um die Produktionsfirma von Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45): Archewell Productions soll in den vergangenen zwölf bis 18 Monaten kräftig geschrumpft sein. Eine anonyme Quelle berichtete gegenüber Page Six, dass in diesem Zeitraum Personal abgebaut wurde und in den Büros in Los Angeles inzwischen nur noch eine Handvoll Mitarbeiter sitzt. Betroffen seien laut dem Bericht vor allem die Teams, die eigens für die Netflix-Formate des Paares engagiert worden waren, unter anderem etwa für Meghans Lifestyle-Show "With Love, Meghan" und die Doku "Harry & Meghan". Die festangestellten Vollzeitkräfte von Archewell Productions sollen hingegen nicht auf der Streichliste stehen.

Auch die Zukunft von Meghans Kochshow steht offenbar auf der Kippe. Laut People existieren derzeit keine Pläne für eine dritte Staffel von "With Love, Meghan". Ganz vom Tisch ist das Projekt aber wohl dennoch nicht: Weitere Spezialausgaben oder andere einmalige Projekte seien dem Magazin zufolge weiterhin denkbar. Auch mehrere Filmprojekte, die das Paar mit dem Streamingdienst geplant hatte, sollen angeblich momentan in der Schwebe hängen. Dass sich das geschäftliche Verhältnis zu Netflix verändert hat, zeigte sich bereits im Sommer 2025: Damals verlängerten beide Seiten zwar ihre Zusammenarbeit, allerdings zu neuen Konditionen. Statt eines Exklusivvertrags gilt nun ein sogenannter First-Look-Deal, der allerdings weniger lukrativ sein soll.

Harry und Meghan haben ihre Produktionsfirma im Jahr 2020 gegründet. Seitdem sind unter anderem die Doku-Miniserie "Harry & Meghan" aus dem Jahr 2022 sowie Meghans Lifestyle-Format herausgekommen. Privat hat sich bei den beiden zuletzt ebenfalls einiges verändert: Vor wenigen Wochen zogen sie gemeinsam mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) zurück nach Großbritannien. Ihr Anwesen im kalifornischen Montecito behielten sie allerdings, und auch geschäftlich wollen die Sussexes laut Page Six weiterhin in den USA mitmischen.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Francia Márquez und ihrem Mann Yerney Pinillo

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2026