Quoten-Crash: "Love Island VIP" fliegt aus Primetime

Nach einem deutlichen Quotenabsturz von Love Island VIP zieht RTLZWEI Konsequenzen: Die Reality-Datingshow verliert ihren Sendeplatz zur besten Sendezeit. Ab dem 22. Oktober laufen die verbleibenden Folgen nicht mehr um 20:15 Uhr, sondern erst um 22:15 Uhr. Am bisherigen Doppelpack mit jeweils zwei Episoden hält der Sender jedoch fest. Grund für die Verlegung sind die schwachen Einschaltquoten im linearen Fernsehen. Zuletzt schalteten nur noch rund 150.000 beziehungsweise 160.000 Zuschauer ein, wie DWDL berichtet. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die beiden Ausgaben gerade einmal auf Marktanteile von 1,9 und 2,6 Prozent. Im Streaming zeigt sich dagegen ein ganz anderes Bild: Bei RTL+ ist "Love Island VIP" weiterhin erfolgreich.

Den frei werdenden Sendeplatz um 20:15 Uhr füllt RTLZWEI kurzfristig mit einem Klassiker aus dem eigenen Programm: Die Dokusoap "Zuhause im Glück" rückt nach, gezeigt werden neun Jahre alte Folgen. Durch die Umstellung verschiebt sich auch der restliche Abend deutlich nach hinten. "Maison Tabou" beginnt künftig erst um 0:35 Uhr, "Stranger Sins" sogar erst um 1:30 Uhr. Auch diese beiden Formate hatten im klassischen Fernsehen zuletzt schwache Quoten erzielt: "Maison Tabou" erreichte in der Zielgruppe gerade einmal 0,5 Prozent Marktanteil, "Stranger Sins" kam auf 1,2 Prozent. Die Programmänderung passt zur zuvor angekündigten Strategie des Senders, Streaming und lineares Fernsehen unabhängiger voneinander zu planen. Das soll vor allem dann greifen, wenn Formate online erfolgreich sind, im klassischen TV aber kaum Zuschauer erreichen.

Die aktuelle Staffel von "Love Island VIP" läuft seit dem 23. September. In der Realityshow treffen bekannte TV-Gesichter auf Kandidaten, die bislang noch keine Erfahrungen vor Realitykameras gesammelt haben. In der Villa suchen unter anderem Bachelor Martin Braun, Eva Benetatou (34) und Jannik Kontalis (30) nach der großen Liebe. Vor allem Jannik hatte bereits vor seinem Einzug mit seinem Flirt mit Bill Kaulitz (37) für Schlagzeilen gesorgt. Mit Paco Herb (30) und Tim Kühnel sind außerdem zwei Kandidaten zurück, die die Villa bereits aus früheren Staffeln kennen.

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RTLZWEI Tim Kühnel bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Paco Herb, Marla Slengard, Eva Benetatou und Jannik Kontalis bei "Love Island VIP"

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