Beliebtheitsumfrage der Royals: Wer steht auf Platz eins?

Im britischen Königshaus gibt es eine neue Nummer eins in der Gunst der Bevölkerung – und sie heißt nicht Kate (44) oder William (44). In der aktuellen YouGov-Erhebung für das dritte Quartal 2026 landet Prinzessin Anne (76) auf dem ersten Platz. Die Princess Royal kommt demnach auf 67 Prozent Zustimmung, während nur sieben Prozent der Befragten sie negativ bewerten. Damit führt sie die Gesamtwertung klar an. Prinzessin Kate folgt mit 64 Prozent, ihr Ehemann Prinz William erreicht 62 Prozent. Sonst dominiert das Paar regelmäßig die Beliebtheitsranglisten der Briten regelmäßig – diesmal muss es sich Annes deutlich besserem Ergebnis geschlagen geben. Auch König Charles III. (77) kann mit seiner jüngeren Schwester nicht mithalten: Der Monarch kommt in der aktuellen Umfrage auf 53 Prozent Zustimmung. Damit liegt er ganze 14 Prozentpunkte hinter Anne, die sich überraschend an die Spitze des Rankings gesetzt hat.

Ein Blick auf den Jahresverlauf erklärt, wie es zu dem Spitzenplatz kam. Annes Zustimmung kletterte vom ersten bis zum dritten Quartal von 62 auf 67 Prozent, ihr Negativwert blieb dabei konstant bei sieben Prozent. Der Prinz und die Prinzessin von Wales verzeichneten im selben Zeitraum spürbare Verluste: Kate rutschte von 75 auf 64 Prozent ab, ihr Mann von 74 auf 62 Prozent. Dahinter reihen sich Prinz Edward (62) mit 47 Prozent und Herzogin Sophie mit 45 Prozent ein. Zara Tindall (45) belegt mit 39 Prozent Rang sieben, Königin Camilla (79) folgt dahinter. Prinz Harry (42) schafft es auf Rang zehn und kann seine Bilanz zumindest etwas verbessern: Statt 25 Prozent Zustimmung und 55 Prozent Ablehnung im ersten Quartal verzeichnet er nun 29 beziehungsweise 41 Prozent. Meghan bleibt trotz einer leichten Erholung deutlich im Minus. Sie kommt im dritten Quartal auf 22 Prozent Zustimmung, während 49 Prozent der Befragten sie ablehnen.

Anne gilt seit Jahrzehnten als besonders pflichtbewusstes Mitglied der Königsfamilie – und ans Aufhören denkt sie offenbar noch lange nicht. Insidern zufolge will sie ihr royales Pensum mindestens bis zu ihrem 80. Geburtstag in gewohntem Umfang durchziehen und erst danach über eine Reduzierung ihrer Aufgaben nachdenken. Wie hoch ihr Einsatz tatsächlich ist, zeigt ein Blick in ihren Terminkalender: 2025 absolvierte die Schwester von König Charles III. 478 öffentliche Auftritte, nur der Monarch selbst kam auf noch mehr Termine. Zuletzt wurde ihr Engagement auch akademisch gewürdigt. An der University of Lincoln erhielt Anne eine Ehrendoktorwürde für ihren Beitrag zum öffentlichen Leben sowie für ihre Unterstützung der Landwirtschaft und ländlicher Gemeinden. Bei ihrem Besuch auf dem Riseholme Campus blieb es allerdings nicht bei der Auszeichnung. Anne informierte sich außerdem über nachhaltige Lebensmittelproduktion und neue Anbaumethoden. Darüber hinaus ließ sie sich 3D-Modelle von Erdbeerpflanzen zeigen, die in der Forschung der Universität zum Einsatz kommen.

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Getty Images Die Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace, Trooping the Colour 2026

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Getty Images Anne, Princess Royal, besucht das Commonwealth-Games-Hauptquartier in Glasgow

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Getty Images Bei einem Besuch des Bute Shinty Club: Prince William und Catherine, Princess of Wales, auf der Isle of Bute

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