Ben Affleck ist zwischen J. Lo und Jennifer Garner zerrissen

Weihnachten rückt näher – und für Ben Affleck (54) könnte das in diesem Jahr zur echten Zerreißprobe werden. Wie der Examiner berichtet, steht der Schauspieler vor der Frage, wo und mit wem er die Feiertage verbringen soll. Seine drei Kinder Violet (20), Fin (17) und Samuel (14) werden das Fest voraussichtlich bei ihrer Mutter Jennifer Garner (54) verbringen. Für Ben läge es also nahe, ebenfalls dort zu feiern. Gleichzeitig soll sich aber auch seine Ex-Frau Jennifer Lopez (57) wünschen, dass er Zeit bei ihr verbringt. Der Spagat zwischen beiden Frauen soll den Schauspieler ordentlich unter Druck setzen. Ein Insider beschreibt das Dilemma gegenüber dem Portal so: "Es ist eine schwierige Situation, seit er sich wieder so gut mit J.Lo versteht, denn er hat große Angst, sie zu verärgern oder ihr das Gefühl zu geben, hinter Jennifer nur die zweite Geige zu spielen." Damit steht Ben offenbar vor der schwierigen Aufgabe, die Wünsche beider Seiten miteinander zu vereinbaren.

Laut dem Insider bemühe sich Ben gerade deshalb besonders um J.Lo, weil sie sich während ihrer Beziehung angeblich immer wieder gegenüber Jennifer zurückgesetzt gefühlt habe. Nun versuche er, es beiden Frauen recht zu machen – was ihm "eine Menge Stress" bereite. Die Sängerin soll ihm inzwischen deutlich signalisiert haben, dass sie über die Feiertage gemeinsame Zeit erwartet. Hinzu kommt: Bens Kinder und J.Los 18-jährige Zwillinge Max (18) und Emme (18) sollen sich bestens verstehen und würden Weihnachten offenbar gern mit ihren Stiefgeschwistern verbringen. Ein Fest mit allen Beteiligten könnte das Dilemma zwar lösen und würde Ben angeblich gefallen. Für die beiden Frauen komme diese Möglichkeit aber wohl nicht infrage. Bereits im Januar 2026 berichtete Daily Mail, dass zwischen Jennifer Garner und J.Lo zwar kein Streit herrsche. Sie gingen höflich miteinander um und seien mit ihrem Verhältnis zufrieden, wollten jedoch nicht durchgehend gemeinsam Zeit verbringen.

Ben und J.Lo waren bereits Anfang der 2000er-Jahre ein Paar und sogar verlobt, ehe sie sich 2004 trennten. Knapp zwei Jahrzehnte später fanden die beiden wieder zusammen und gaben sich im Juli 2022 in Las Vegas das Jawort. Doch auch dieses Kapitel endete: Die Sängerin reichte im August 2024 die Scheidung ein, die 2025 rechtskräftig wurde. Trotz des Ehe-Aus sollen die beiden inzwischen wieder eng miteinander verbunden sein. Mehrere Medien berichteten, dass es zwischen Ben und J.Lo wieder "knistern" soll. Ein Insider behauptete gegenüber Heatworld: "Auch sie fängt an, sich auf ihn zu verlassen, weil sie gerade eine verdammt schwere Zeit durchmacht. Ihr Terminkalender ist total voll, und sie nimmt immer mehr Aufgaben auf sich, sodass die Leute schon befürchten, sie könnte einen Zusammenbruch erleiden." Dem Insider zufolge ging es dabei nicht nur um Nostalgie, sondern auch um gegenseitigen Halt in einer schwierigen Phase.

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Imago Ben Affleck bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony im Barker Hangar, Santa Monica, am 18. April 2026

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025