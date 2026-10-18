Ex-Sprecher von Queen Elizabeth zieht über die Sussexes her

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) sind seit Ende August wieder zurück in Großbritannien und haben nun einen gemeinsamen Termin in Nottingham absolviert. Doch während das Paar seine Koffer auspackte, holte ein alter Bekannter des Königshauses zum gnadenlosen Rundumschlag aus: Dickie Arbiter, der von 1988 bis 2000 Pressesprecher von Queen Elizabeth II. (†96) war, rechnete im Gespräch mit Moderator Jeremy Kyle gnadenlos mit den Sussexes ab. In der britischen Bevölkerung sei der Unmut über die Heimkehrer keineswegs verflogen – vor allem wegen der langjährigen öffentlichen Attacken auf die Familie und des ständigen Wunsches nach staatlich finanzierter Sicherheit. "Ich denke, es gibt viel Ärger darüber, wie sie einfach zurückspaziert sind, nachdem sie die Königsfamilie über einen Zeitraum von sechs Jahren schlechtgemacht haben, und noch immer rund um die Uhr Polizeischutz auf Kosten der Steuerzahler verlangen", schimpfte der Experte. Von der vermeintlichen Verärgerung des britischen Volkes war bei dem Auftritt in Nottingham laut Express allerdings recht wenig zu spüren.

Dort wurden Harry und Meghan von jubelnden Fans empfangen. Auf dem straff organisierten Programm standen unter anderem ein Besuch im Community Recording Studio, ein Abstecher zur Organisation Himmah Hub, die sich gegen Lebensmittelarmut einsetzt, sowie ein Termin bei Epic Partners. Pikant ist das Timing: Der Ausflug fiel exakt auf jenen Tag, an dem König Charles (77) und Königin Camilla (79) feierlich das walisische Parlament eröffneten. Ob die Sussexes dem Monarchen damit absichtlich die Show stehlen wollten, wollte der Moderator wissen, doch Dickie legte sich hierzu nicht gänzlich fest. "Schon als sie im August hier ankamen, dürfte bekannt gewesen sein, dass der König an genau diesem Tag das Parlament in Wales eröffnen sollte", gab er zu bedenken. Seine ganz persönliche Hoffnung äußerte er dennoch offen: Er wünschte sich in der Berichterstattung deutlich mehr Fokus auf Charles und Camilla als auf das prominente Herzogspaar.

Harry und Meghan hatten im Jahr 2020 ihre royalen Pflichten offiziell niedergelegt und waren in die USA umgezogen, wo sie seitdem durch zahlreiche Enthüllungen für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Dickie gehört seit jeher zu jenen prominenten Stimmen, die mit ihrer Kritik an den Sussexes selten hinter dem Berg halten und der Selbstdarstellung im US-Fernsehen kritisch gegenüberstehen. So warf er ihnen in der Vergangenheit bereits vor, ihre Netflix-Dokuserie gezielt für Auftritte in amerikanischen Frühstückssendungen instrumentalisiert zu haben. Die aktuellen Spitzen bezüglich des umstrittenen Polizeischutzes fügen sich damit nahtlos in eine lange Reihe von harten Kommentaren des früheren Palastsprechers ein.

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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Steve Meddle/REX/ActionPress Dickie Arbiter, ehemaliger Pressesprecher der Queen

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Getty Images Der damalige Prinz Charles und Camilla Parker-Bowles helfen in der Heavenly Hall Church in Philadelphia beim Malen eines Wandgemäldes, Januar 2007

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