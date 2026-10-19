Diese Prinzessin ist beliebter als Prinz William und Kate

Im britischen Königshaus gibt es einen überraschenden Wechsel an der Spitze: Prinzessin Anne (76) hat Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) im Oktober 2026 von den ersten beiden Plätzen der Beliebtheitsskala verdrängt. Das geht aus einer aktuellen YouGov-Umfrage hervor. Die Schwester von König Charles III. (77) kommt bei den Briten auf stolze 67 Prozent Zustimmung. Kate landet mit 64 Prozent auf Platz zwei, William folgt mit 62 Prozent auf dem dritten Rang.

Ein möglicher Grund für Annes Spitzenposition könnte ihr enormer Einsatz für das Königshaus sein. Im Jahr 2025 absolvierte sie ganze 478 öffentliche Termine und war damit das zweitfleißigste Mitglied der Royal Family. In den Jahren zuvor hatte sie die Rangliste der meisten royalen Verpflichtungen sogar oft angeführt. Die Princess Royal ist Schirmherrin zahlreicher Wohltätigkeitsorganisationen und vertritt die Krone zusätzlich regelmäßig auf Reisen rund um den Globus. Ihre zurückhaltende öffentliche Präsenz steht damit einem besonders umfangreichen Arbeitspensum gegenüber: Während andere Royals mit privaten Schlagzeilen für Aufsehen sorgen, arbeitet Anne seit Jahrzehnten ohne großes Aufsehen einen vollen Terminkalender ab. Genau diese Verlässlichkeit scheint bei den Briten inzwischen besonders gut anzukommen.

Anne ist die Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) und die jüngere Schwester von König Charles III. Der Monarch selbst landet in der aktuellen Umfrage mit 53 Prozent Zustimmung auf dem vierten Platz. Direkt dahinter folgen auf den Rängen fünf und sechs der Herzog und die Herzogin von Edinburgh. Deutlich weiter hinten rangieren die beiden Royals, die kürzlich nach Großbritannien zurückgekehrt sind: Prinz Harry (42) kommt mit 29 Prozent positiven Bewertungen auf Platz zehn, seine Ehefrau Herzogin Meghan (45) belegt Rang 13.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Event des Dmmi Royal Charity Polo Cup in Windsor

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John Swannell/ Buckingham Palace Prinzessin Annes neues Porträt

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne