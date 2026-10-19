"Jolene": Miley Cyrus bricht bei Dolly-Hommage in Tränen aus

Bei einem Konzert in der Hollywood Bowl in Los Angeles erlebte Miley Cyrus (33) jetzt einen besonders emotionalen Moment. Auf der Bühne gedachte die Sängerin ihrer verstorbenen Patentante Dolly Parton (†80) und brach dabei in Tränen aus. Aufnahmen des bewegenden Augenblicks wurden auf Instagram veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie Miley vor dem Publikum sitzt, sich mit einem Taschentuch die Augen trocknet und immer wieder nach Worten sucht. Im Hintergrund der Bühne war ein großes Bild der Country-Ikone zu sehen, die am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren nach einer kurzen Krebserkrankung gestorben war. Anschließend stimmte die Musikerin Dollys Welthit "Jolene" an. In den sozialen Medien reagierten zahlreiche Fans bewegt auf die Trauer der Künstlerin. Viele äußerten zugleich ihre Sorge um die 33-Jährige.

Vor dem Song richtete die "Flowers"-Interpretin emotionale Worte an ihre Patentante. "Einige der großartigsten Musikstücke, die wir heute haben, wurden von meiner Tante Dolly geschrieben, produziert und gesungen. Das ist eines dieser Lieder", erklärte sie unter Tränen. Auch darüber, wie nah sie sich Dolly noch immer fühlt, sprach sie: "Während ich jetzt hier mit euch allen sitze, spüre ich sie überall um mich herum und weiß, dass sie jeden Tag direkt neben mir ist – mehr, als sie es sein konnte, als sie noch hier war. Ich spüre sie jetzt stärker als je zuvor." Zudem betonte sie die besondere Verbindung zwischen ihnen: "Diese Erinnerung ist Gold wert für mich. Dolly und ich, wir sind ewig. Nichts in diesem Leben könnte uns jemals auseinanderreißen, und ich werde sie wiedersehen." Bevor Miley im Sitzen zu singen begann, fragte sie das Publikum, ob die Zuschauer sie überhaupt sehen könnten. Die Menge antwortete lautstark mit Ja. Auch während des Liedes war ihr die emotionale Belastung deutlich anzumerken. In den Kommentaren zeigten sich die Fans tief berührt: "Oh, man kann ihren Schmerz daran hören, wie ihre Stimme am Anfang bricht. Das ist echte, unverfälschte Emotion. Danke, Miley", schrieb eine Person auf Instagram.

Für Miley war Dolly weit mehr als nur ihre Patentante: Die Country-Legende galt ihr als Vorbild und begleitete sie über viele Jahre hinweg. Die Verbindung zwischen den beiden entstand durch Mileys Vater Billy Ray Cyrus (65). Der Musiker hatte Dolly in der Countryszene von Nashville kennengelernt und sich mit ihr angefreundet. Mit der Zeit entwickelte sich zwischen Patentante und Patentochter eine ganz eigene, enge Beziehung. Gemeinsam standen die beiden immer wieder vor der Kamera und auf der Bühne. So hatte Dolly unter anderem einen Auftritt in Hannah Montana. Außerdem traten die beiden bei The Voice, bei den 61. Grammy Awards und bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen von Dollywood gemeinsam auf. Vor ihrem Tod hatte die Sängerin bereits einen schweren Verlust verkraften müssen: 2025 starb ihr Ehemann Carl Thomas Dean (†82), mit dem sie fast 59 Jahre lang verheiratet gewesen war.

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Getty Images Miley Cyrus und Dolly Parton, Sängerinnen

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Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus gratuliert Dolly Parton mit einem Familienschnappschuss

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Imago Dolly Parton und Miley Cyrus in Hannah Monatana