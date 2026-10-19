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Kim Kardashian
Kim Kardashian nennt Tanzshowteilnahme "lebenslanges Trauma"

Kim Kardashian nennt Tanzshowteilnahme "lebenslanges Trauma"

- Linn Dubbel
Lesezeit: 2 min
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Kim Kardashian (45) hat ein altes Kapitel ihrer TV-Vergangenheit aufgeschlagen, das ihr bis heute Bauchschmerzen bereitet. In der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" spricht die The Kardashians-Bekanntheit jetzt ungewohnt offen über ihre Teilnahme an "Dancing with the Stars". 2008 hatte Kim in der siebten Staffel der ABC-Show an der Seite von Profitänzer Mark Ballas das Parkett betreten – nach nur drei Wochen war allerdings schon wieder Schluss. Was die Zuschauer damals nicht mitbekamen: Hinter den Kulissen ging es ihr alles andere als gut.

Kim gesteht: "Ich habe ehrlich gesagt jeden einzelnen Abend in meinem Trailer geweint und dafür gebetet, rauszufliegen. Es war so schwer für mich." Vor allem ihre damalige extreme Schüchternheit habe ihr zu schaffen gemacht. Vor einem Livepublikum zu tanzen, sei für sie eine echte Hürde gewesen. Die Erfahrung wirkt bei ihr bis heute nach. Wie sehr, machte Kim im Gespräch mit Jimmy Kimmel (58) deutlich: "Ich habe nie wieder getanzt. Ich bin traumatisiert. Es hat mich fürs Leben traumatisiert."

Heute hat die vierfache Mutter an Selbstbewusstsein dazugewonnen und kann die alten Videos mit Humor nehmen: "Gott sei Dank ist es so alt, dass es total verpixelt ist." Die Erinnerung an die Show brachte Kim allerdings auch auf eine Idee: eine komplette Kardashian-Jenner-Staffel von "Dancing with the Stars", in der alle Familienmitglieder gegeneinander antreten. Ihre Angehörigen seien von dem Konzept begeistert gewesen, berichtet sie. Unsicher zeigte sie sich lediglich, ob der Sender ABC bei einer solchen Sonderstaffel mitziehen würde.

Kim Kardashian, Juni 2026
Imago
Kim Kardashian, Juni 2026
Kim Kardashian beim Opening des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles, 19. September 2026
Getty Images
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Kim Kardashian beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur 2026 auf dem Marina-Bay-Stadtkurs
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Sollte Kim nach ihrer schwierigen Erfahrung von 2008 noch einmal aufs Parkett zurückkehren?
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