Prinz Georges Auszug: So schwer ist es für Prinzessin Kate

Seit September 2026 ist im Hause Wales einiges anders: Prinz George (13) besucht das Eton College in Berkshire und lebt dort während der Schulzeit im Internat. Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) sind mit Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) in Windsor geblieben. Für Kate dürfte die Umstellung besonders spürbar sein, vermutet die frühere BBC-Royalkorrespondentin Jennie Bond im Gespräch mit OK!. Die dreifache Mutter müsse sich daran gewöhnen, dass ihr ältester Sohn nicht mehr zu Hause lebt. "Sie waren schon immer eine sehr eng verbundene Familie, deshalb muss es seltsam gewesen sein, einen leeren Stuhl und ein leeres Schlafzimmer zu haben", erklärte Jennie. George ist das erste der drei Kinder, das den Schritt ins Internat gemacht hat.

Mit Georges ersten Wochen am Eton College verändert sich auch der Alltag der Wales-Familie. Der 13-Jährige dürfte dort zunehmend selbstständiger werden, während sich Prinzessin Charlotte und Prinz Louis erst einmal an die neue Situation gewöhnen müssen. Ganz voneinander abgeschnitten ist die Familie in der heutigen Zeit allerdings nicht. "Ich erwarte, dass George und seine Familie Videochats geführt haben, während er sich an das Leben als Vollzeitinternatsschüler gewöhnt, sodass sie sich nicht völlig voneinander abgeschnitten gefühlt haben", sagte die Royalexpertin gegenüber OK!. Sie verwies zugleich darauf, dass der Kontakt heute viel einfacher sei als früher, als Internatsschüler ihre Angehörigen oft nur per Brief oder gelegentlichem Telefonat erreichen konnten. Ein längeres Wiedersehen dürfte bald anstehen: Laut der offiziellen Website des Eton College dauert die Herbstpause vom 23. Oktober bis zum 8. November 2026.

Dass die räumliche Trennung Kate besonders nahegehen könnte, hängt laut Jennie auch mit den vergangenen Jahren zusammen, in denen die Prinzessin ihre Gesundheit und Genesung in den Vordergrund stellen musste. Umso wichtiger dürfte es für William und Kate gewesen sein, George persönlich bei diesem neuen Lebensabschnitt zu begleiten. Am ersten Schultag brachten sie ihren Sohn von ihrem Zuhause im Windsor Great Park zum Eton College und waren bei seiner Ankunft an seiner Seite. Mit dem Wechsel aufs Internat setzt George eine Familientradition fort: Sowohl sein Vater William als auch sein Onkel Prinz Harry (42) besuchten die traditionsreiche Schule. Nach dem Fototermin zum Schulstart soll Georges weitere Schulzeit jedoch weitgehend außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate

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Getty Images Prinzessin Kate beim Start des "On Your Side"-Suizidpräventions-Toolkits in Liverpool

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Getty Images Prinzessin Kate begleitet von Prince William, bringt Prinz George zum ersten Schultag am Eton College