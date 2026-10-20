Clickbait? Miley Cyrus wehrt sich gegen heftige Fan-Kritik

Miley Cyrus (33) sieht sich nach ihren Konzerten im Hollywood Bowl in Los Angeles mit heftiger Kritik konfrontiert! Obwohl die Sängerin vor ausverkauften Rängen auftrat, waren offenbar nicht alle Fans von ihrer Performance begeistert. Nach der ersten Show am Freitag warfen ihr einige Besucher vor, auf der Bühne wenig Enthusiasmus gezeigt zu haben. Zudem habe die Musikerin bei ihren größten Hits auffällig häufig das Publikum singen lassen, anstatt die Refrains selbst zu übernehmen. Bei ihrem zweiten Konzert am Sonntag ließ Miley diese Vorwürfe nicht unkommentiert. Wie Daily Mail berichtet, bezeichnete sie die negativen Kommentare als Clickbait und stellte klar, dass sie während ihres Auftritts mit ganzem Herzen dabei gewesen sei. Gleichzeitig machte die Sängerin ein überraschendes Geständnis: Vor der Show habe sie sogar darüber nachgedacht, überhaupt nicht aufzutreten und einfach wegzulaufen. Denn mittlerweile falle es ihr deutlich schwerer, auf der Bühne zu stehen, als noch zu Beginn ihrer Karriere.

Besonders der Vorwurf, sie würde sich bei ihren Auftritten keine Mühe geben, scheint Miley getroffen zu haben. "Ich habe noch nie gehört, dass ich nicht mein Herz in etwas stecke. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch das mitbekommen hat. Jemand hat Kommentare abgegeben, um mit seinem Video über meine Show am Freitagabend Clickbait zu produzieren. Aber ich bin vieles, und wir werden dem nicht einmal Aufmerksamkeit schenken", stellte sie klar. Gleichzeitig gewährte die Musikerin einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt: "Es fällt mir schwer, hier oben zu stehen und diese Show zu spielen. Es kommt mir nicht mehr so natürlich vor wie früher. Denn wie wir alle verändere ich mich, entwickle mich weiter, wachse und finde heraus, was mich begleiten darf. Was weiterhin zu mir passt." Ihren Humor verlor Miley dabei allerdings nicht. Mit Blick auf die Kritik an ihren Gesangseinlagen scherzte sie: "Oh, ich habe vergessen, ich soll jeden verdammten Refrain singen."

Ausgelöst wurde die Diskussion unter anderem durch Influencer Tyler Wells, der nach dem Freitagskonzert auf TikTok seine Enttäuschung zum Ausdruck brachte. "Ich habe diese Show verlassen und mich nicht unbedingt erfüllt gefühlt. Ich ging mit dem Gefühl, irgendwie traurig für sie zu sein. Es war das erste Mal, dass ich Miley live gesehen habe, und ich wünschte, ich hätte sie damals erleben können, als sie scheinbar noch mehr mit dem Herzen dabei war", erklärte er. Dass Miley ein zwiespältiges Verhältnis zu großen Liveshows hat, ist allerdings schon länger bekannt. Bereits 2023 verriet sie gegenüber British Vogue: "Vor Hunderttausenden Menschen zu singen, ist nicht wirklich das, was ich liebe. Da gibt es keine Verbindung." Zudem kämpft die Musikerin nach eigenen Angaben mit einem Reinke-Ödem und einem großen Stimmbandpolypen. Diese gesundheitlichen Probleme seien auch Gründe dafür, dass sie bislang auf ausgedehnte Tourneen verzichtet habe.

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Getty Images Miley Cyrus bei der Zeremonie für ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

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Getty Images Bei den iHeartRadio Music Awards 2026: Miley Cyrus nimmt den Innovator Award entgegen.

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Getty Images Miley Cyrus bei den 97. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, März 2025