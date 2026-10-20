Dakota Johnson und MGK geben ihrer Beziehung noch kein Label

Zwischen Dakota Johnson (37) und Machine Gun Kelly (36), der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, scheint sich etwas anzubahnen – auch wenn die beiden offenbar keine Eile haben, ihre Verbindung zu benennen. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin People, dass Dakota Johnson und MGK sich immer öfter treffen und zunehmend Zeit miteinander verbringen. Ihren Beziehungsstatus wollen die beiden bislang allerdings nicht offiziell machen. Stattdessen genießen sie offenbar die Kennenlernphase und lassen sich Zeit, um herauszufinden, wohin sich ihre Verbindung entwickelt. Für Aufsehen sorgte zuletzt ein gemeinsamer Abend in einer Cocktaillounge in New York City – ein eher zurückhaltendes Date, bei dem die zwei dennoch von Schaulustigen entdeckt wurden. Dass dieser Auftritt keineswegs ihr erster war, legt die Quelle ebenfalls nahe: Abseits der Kameras soll es bereits mehrere Verabredungen gegeben haben, die bislang völlig unbemerkt blieben.

"Sie hatten Dates, von denen die Leute nichts wissen, weil es keine Fotos gibt", zitiert das Magazin People den Informanten. Wie ernst es zwischen den beiden tatsächlich ist, lässt der Insider offen – betont aber, dass die Sympathie auf beiden Seiten groß sei. "Sie mögen sich beide wirklich sehr und sehen sich immer häufiger. Sie haben ihrer Beziehung noch kein Label gegeben, aber sie kommen sich mit jedem Treffen näher", heißt es weiter. Was Dakota und MGK besonders verbindet, ist laut dem Insider ihr ähnlicher Humor. Beide hätten einen trockenen, schwarzen Humor und könnten sich gegenseitig immer wieder zum Lachen bringen. Obwohl sie sich zunehmend näherkommen, wollen sie ihrer Beziehung offenbar noch keinen offiziellen Namen geben. Für ein öffentliches Bekenntnis zu ihrer Romanze sei es derzeit noch zu früh.

Die Verbindung zwischen Dakota Johnson und MGK soll schon länger bestehen. Berichten zufolge kannten sich die beiden bereits, bevor sie sich im Juli 2026 bei der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37) im New Yorker Madison Square Garden näherkamen, wie Just Jared berichtet. Unerfahren in Sachen Liebe sind die beiden ohnehin nicht: Die "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin war zuvor jahrelang mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) liiert, mit dem sie sogar verlobt gewesen sein soll. Der Musiker wiederum war lange mit Megan Fox (40) zusammen.

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Imago Dakota Johnson bei der Verity UK Gala Screening im Curzon Mayfair in London, 24. September 2026

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Imago MGK aka Machine Gun Kelly beim iHeartRadio Y100 Jingle Ball 2025 im Kaseya Center in Miami

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Getty Images Taylor Swift und Dakota Johnson bei den MTV Video Music Awards, September 2026