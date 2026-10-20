Familienglück auf Mauritius: Prinz Harrys Ex teilt Fotos

Chelsy Davy (41) lässt ihre Fans derzeit an ihrem Alltag im Paradies teilhaben – und das kommt bei der Unternehmerin selten vor. Auf Instagram und in ihrer Story teilte sie Aufnahmen, die ihren Ehemann Sam Cutmore-Scott mit den beiden älteren Kindern im Meer vor Mauritius zeigen. Der Hotelier sitzt dabei im flachen Wasser nahe am Ufer, während der vierjährige Leo und die zweijährige Chloe ihren Papa mit zwei Gießkannen begießen. Sichtlich vergnügt schöpfen die Geschwister Wasser und schütten es über ihren Vater aus. Chelsy kommentierte den ausgelassenen Familienmoment passend mit den Worten: "Papa gießen". Solche privaten Aufnahmen teilt die frühere Freundin von Prinz Harry (42) nur selten. Umso mehr zeigt das Foto, wie entspannt Sam und die beiden älteren Kinder ihre gemeinsame Zeit im tropischen Paradies verbringen.

Insgesamt sind Chelsy und Sam dreifache Eltern: Neben Leo und Chloe gehört auch der kleine Finn zur Familie, der im März 2026 zur Welt kam. Im Dezember 2025 verlegte das Paar den Lebensmittelpunkt zumindest teilweise nach Mauritius – seitdem lebt die fünfköpfige Familie nach eigenen Angaben auf Instagram "(halbwegs) dauerhaft" auf der tropischen Insel. Immer wieder ließ die Unternehmerin ihre Community seither an kleinen Momenten teilhaben. Im August veröffentlichte sie beispielsweise eine Aufnahme, auf der Leo und Chloe über einen Steg in Richtung Meer liefen. Im Juni gewährte Chelsy zudem Einblicke in ein Fotoshooting für ihr Schmucklabel Aya. Auch dabei waren ihre drei Kinder an ihrer Seite. Während der Arbeit kümmerte sie sich parallel um den Nachwuchs und trug Baby Finn zeitweise in einer Trage vor der Brust.

Die tropische Insel spielt im Leben der gebürtigen Simbabwerin schon lange eine große Rolle. Seit ihrem vierten Lebensjahr reist sie regelmäßig mit ihrer Familie dorthin. 2022 heirateten Chelsy und Sam dort auch: Die Zeremonie fand entspannt am Strand statt. Die Braut trug ein weißes Kleid, das sie erst am Tag zuvor in einer Hotelboutique erstanden hatte, der Bräutigam erschien in einem dunkelblauen Leinenhemd und weißen Shorts. Wie sehr das Paar sein Privatleben schützt, zeigte sich auch damals: Laut Daily Mail wussten nur sehr wenige Menschen von der Trauung. Auch die Geburt von Sohn Leo war zuvor nahezu unbemerkt geblieben. Vor ihrer Ehe war Chelsy ab 2004 rund sieben Jahre lang mit Unterbrechungen mit Prinz Harry liiert. Eine weitere Verbindung zwischen den Männern gibt es ebenfalls: Sam besuchte das Eton College eine Jahrgangsstufe über dem britischen Prinzen.

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Instagram / chelsydavy Chelsy Davy, Ex von Prinz Harry, teilt Familienbilder von Mauritius via Instagram

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Getty Images Prinz Harry und Chelsy Davy im April 2007

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Getty Images Prinz Harry und Chelsy Davy im Januar 2009