Prinz Harry spricht offen über Streit mit Bruder William

Prinz Harry (42) spricht so offen wie selten über das schwierige Verhältnis zu seinem älteren Bruder Prinz William (44). In einem jetzt veröffentlichten Interview mit GQ macht der Herzog von Sussex deutlich, dass er sich trotz der jahrelangen Spannungen eine Versöhnung wünscht. "Ich möchte, dass es funktioniert." Weiter betont er: "Natürlich möchte ich das. Bei allem anderen, was auf der Welt vor sich geht, ist das Wichtigste, sich zu versöhnen. Das ist der entscheidende Punkt." Allerdings scheint Harry das Gefühl zu haben, dass einer Annäherung zwischen den Brüdern Hindernisse im Weg stehen. Seiner Ansicht nach gebe es Menschen, die gar kein Interesse daran hätten, dass die familiären Konflikte beigelegt werden. Wen genau er damit meint oder weshalb diese Personen eine Versöhnung verhindern wollen könnten, verrät der Royal jedoch nicht.

Dass ihn die Entfremdung von William emotional beschäftigt, macht Harry in dem Gespräch ebenfalls deutlich. Er vermisse die enge Verbindung, die die beiden Brüder früher miteinander hatten. Gleichzeitig betont der 42-Jährige, dass familiäre Konflikte keineswegs nur in Königshäusern vorkommen. "Es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen Geschwistern. Zerbrochene Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern. Das begegnet mir ständig bei den Menschen, mit denen ich spreche", erklärt der Autor von "Reserve" gegenüber GQ. Seiner Meinung nach sei es wichtig, vergangene Streitigkeiten irgendwann hinter sich zu lassen. Dass dies gerade bei tief sitzenden Verletzungen nicht einfach sei, ist ihm allerdings bewusst. Trotzdem hält er es für falsch, familiäre Konflikte immer weiterzuführen. "Aber für mich gibt es genug Drama auf der Welt und genug Drama im Leben der Menschen, als dass man Probleme mit der Familie fortsetzen müsste." Abschließend stellt Harry klar: "Das ist es nicht wert."

Die Beziehung zwischen Harry und William gilt bereits seit Jahren als schwer belastet. Noch vor etwa sechs Wochen wurde berichtet, dass die Brüder zu diesem Zeitpunkt seit rund zwei Jahren keinen Kontakt mehr gehabt haben sollen. Ein besonders sensibles Thema sollen Harrys öffentliche Aussagen über Prinzessin Kate (44) sein. Royal-Autor Robert Jobson zufolge könne William Kritik an seiner eigenen Person eher verkraften, während er bei Angriffen auf seine Ehefrau eine klare Grenze ziehe. Auch Harrys Rückkehr nach Großbritannien sollen William und Kate zuletzt mit Skepsis betrachtet haben. Ob Harrys öffentliche Worte nun tatsächlich den Weg für eine Aussprache mit seinem Bruder ebnen können, bleibt abzuwarten. Zumindest macht der Herzog von Sussex mit seinem jüngsten Interview deutlich, dass er die Hoffnung auf eine Versöhnung offenbar noch nicht aufgegeben hat.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry und Prinz William

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