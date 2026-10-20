Übernatürlich: Miley Cyrus kommuniziert mit Dolly Parton

Miley Cyrus (33) hat ihrem Publikum bei ihrem Konzert im Hollywood Bowl von einem Erlebnis erzählt, das sie sich selbst nicht erklären kann. Wie die Sängerin auf der Bühne berichtete, steht in ihrem Schlafzimmer eine Schaufensterpuppe, die ihrer verstorbenen Patentante Dolly Parton (†80) nachempfunden ist – ein Weihnachtsgeschenk der Countrylegende. An einem Abend habe Miley auf ihrem Handy ein Video von Dollys Auftritt mit "Jolene" abgespielt, eine Kerze angezündet und eine Blume neben der Figur abgelegt. Dann habe sie ihre Patentante leise um ein Zeichen gebeten: "Wenn du gerade hier bist, lass die Lichter flackern." Kurz darauf sei tatsächlich genau das passiert – sämtliche Lichter im Flur hätten angefangen zu flackern. Ihr Verlobter Maxx Morando (27) habe das Geschehen ebenfalls beobachtet. Besonders erstaunlich sei für die Musikerin gewesen, dass Maxx zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, was sie zuvor zu Dolly gesagt hatte. Damit habe nicht nur Miley selbst das vermeintliche Zeichen aus dem Jenseits wahrgenommen.

Auch während ihres Auftritts im Hollywood Bowl habe sie die Präsenz ihrer Patentante gespürt, erzählte die Musikerin ihren Fans. Dieses Gefühl sei für sie ein Trost gewesen. Bereits bei früheren Shows hatte sich Miley emotional über Dolly geäußert. Während des Konzerts ging die Sängerin zudem auf Kritik ein, die ihr nach ihrem ersten Auftritt im Hollywood Bowl entgegengeschlagen war. Einige Zuschauer hatten ihr vorgeworfen, nicht jede einzelne Liedzeile selbst gesungen zu haben. Als sie einen Titel anstimmte, reagierte die Popikone mit einem bissigen Kommentar: "Oh, ich habe vergessen, dass ich jede verdammte Zeile singen soll." Damit machte Miley während ihres Auftritts deutlich, dass ihr die Beschwerden nicht entgangen waren. Im Mittelpunkt des Abends stand für sie aber auch die Erinnerung an Dolly und die enge Verbindung, die beide über viele Jahre miteinander geteilt hatten.

Dolly Parton war am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren in Nashville an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Nur einen Tag nach dem Tod der Countryikone hatte Miley ihrer Patentante auf Instagram eine emotionale Hommage gewidmet. Darin machte sie deutlich, wie eng und persönlich die Beziehung zwischen den beiden gewesen war. Die heiligsten gemeinsamen Momente seien privat gewesen – und sollten es auch bleiben, hielt die Sängerin damals fest. Dolly war für Miley über viele Jahre hinweg weit mehr als nur eine Patentante. Immer wieder hatten die beiden ihre Verbundenheit auch öffentlich gezeigt, etwa bei gemeinsamen Auftritten und in Interviews. Mit ihrer jüngsten Erzählung gab sie nun erstmals einen Einblick in einen Moment, den sie selbst offenbar als mögliche Botschaft ihrer verstorbenen Patentante empfand.

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Getty Images Miley Cyrus und Dolly Parton, Sängerinnen

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Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Zeremonie für Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame am 22. Mai 2026

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Imago Dolly Parton und Miley Cyrus in Hannah Monatana