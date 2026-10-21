Amanda Seyfried zeigt sich entspannt nach dem Ehe-Aus

Amanda Seyfried (40) hat sich bei der Academy Museum Gala erstmals ausführlicher zu ihrem Leben nach dem Ehe-Aus mit Thomas Sadoski (50) geäußert. Gegenüber The Hollywood Reporter sprach die Schauspielerin rund einen Monat nach der Trennungsbestätigung über die vergangenen Wochen. "Der letzte Monat oder so war interessant. Aus einem guten Grund", erklärte sie auf dem roten Teppich. Den Umbruch in ihrem Leben scheint die zweifache Mutter dabei mit einer gelassenen Haltung zu nehmen. "Ich weiß nicht, ich denke, alles, was passiert, soll passieren, und alles, jeder, der in deinem Leben ist, soll in deinem Leben sein", führte sie aus. Nach dem Galaabend freue sie sich bereits darauf, wieder nach Hause zu ihrer Familie zu kommen. "Ich soll hier sein, und morgen darf ich nach Hause fahren, und ich soll zu Hause sein und so weiter und so fort", schilderte sie The Hollywood Reporter. Ihre etwas sprunghaften Antworten nahm sie anschließend mit Humor: Unter einem Instagramclip des Interviews kommentierte sie augenzwinkernd: "Was sage ich da überhaupt?"

Neben ihren öffentlichen Verpflichtungen will die Darstellerin vor allem ihrem Familienleben mit ihren beiden Kindern Nina und Thomas weiterhin Raum geben. Schon im September hatte die Schauspielerin in ihrer Instagramstory einen Gedanken geteilt, der ihre Annäherung an die neue Familiensituation widerspiegelt. "Es gibt eigentlich nichts Schwieriges, außer man entscheidet, dass es schwierig ist", hieß es darin. "Ansonsten ist es einfach das Nächste, das man herausfindet." Amanda und Thomas hatten ihre Trennung im September 2026 nach neun Ehejahren öffentlich gemacht. Zu diesem Zeitpunkt lebten die Eltern der neunjährigen Nina und des sechsjährigen Thomas bereits seit einer Weile getrennt.

In ihrer gemeinsamen Erklärung betonten sie, dass die räumliche Trennung die richtige Entscheidung für sie und ihre Familie gewesen sei. Dass sie auch weiterhin eng miteinander verbunden sein werden, stellten die beiden damit ausdrücklich nicht infrage. Der Umgang miteinander bleibt weiterhin vertraut – das zeigte die Schauspielerin auch noch am Tag der Bekanntgabe: Auf Instagram teilte sie scherzhaft ein Foto ihres Noch-Ehemanns mit einer Eidechse und versah es mit dem Hashtag "#reptiledad". Geheiratet hatte das Paar im März 2017. Noch wenige Monate vor der Trennungsbestätigung hatte Amanda öffentlich darüber gesprochen, wie sehr der Schauspieler sie im privaten und beruflichen Alltag unterstütze. Dass sich daran, insbesondere auch der Kinder wegen, nichts ändern soll, liegt auf der Hand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried bei der Berlinale-Premiere von "The Testament of Ann Lee" im Berlinale Palast in Berlin, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Sadoski und Amanda Seyfried bei den 74. Primetime Emmys in Los Angeles, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Sadoski bei der Premiere von "Becky Shaw" im Hayes Theater in New York, 6. April 2026