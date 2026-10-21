Heiß: Zwischen diesen AYTO-Stars lief nach Drehschluss etwas

Nach dem Ende der Dreharbeiten war bei den Kandidaten von Are You The One – Reality Stars in Love offenbar noch längst nicht Schluss mit dem Flirten. Beim großen Wiedersehen der sechsten Staffel packen gleich mehrere Realitystars aus und geben zu, dass sie sich abseits der Kameras nähergekommen sind. Für Überraschungen sorgt dabei Joena: Sie verbrachte nach dem Dreh noch Zeit mit Brian in Thailand – und lässt keinen Zweifel daran, dass es dabei nicht nur beim Händchenhalten blieb. "Ja, da ging was", bestätigt sie die körperliche Annäherung ganz offen. Doch damit nicht genug: Nachdem sich die Wege der beiden wieder getrennt hatten, entwickelte sich zwischen Joena und Robin ebenfalls etwas.

Böses Blut gibt es zwischen Joena und Brian trotz der gemeinsamen Zeit in Thailand aber nicht. "Dann haben sich unsere Wege getrennt und heute sind wir cool miteinander", erklärt sie beim großen Wiedersehen. Auch aus Robin und Joena wurde kein langfristiges Paar. Als Grund nennt er schwierige Umstände auf beiden Seiten: "Wir hatten beide mit anderen Sachen zu kämpfen. Es war vielleicht zu früh." Und auch Germain (25) und Janice legen die Karten auf den Tisch. Die beiden gestehen, dass sie bei einem späteren Wiedersehen auf Mallorca gemeinsam im Bett landeten.

Germain und Janice kannten sich schon vor der Show und waren sogar befreundet. Nachdem sie nach dem Dreh aus Berlin weggezogen war, schlief der Kontakt zunächst ein – bis zum Treffen auf Mallorca. Für Germain bleibt die Verbindung trotz der gemeinsamen Nacht rein freundschaftlich, er bezeichnet Janice in der Show als "Homie". Und auch Laurenz (25) und Michelle hatten nach der Show ein Date, das mit einer gemeinsamen Nacht endete. "Wir verstehen uns gut", meint die Die Bachelors-Bekanntheit vielsagend. Laurenz bestätigt grinsend: "Wir haben am nächsten Morgen noch Kaffee zusammen getrunken."

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RTL / Katya Bulgakova Cast AYTO RSIL 2026

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RTL, RTL, RTL Collage: "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten Brian, Joena und Robin

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RTL, RTL Collage: "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten Germain und Janice

RTL, RTL Collage: "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten Laurenz und Michelle