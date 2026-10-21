Nach Brust-OP: Antonia Elena gibt erstes Gesundheitsupdate

Nach ihrer Brustoperation gibt Antonia Elena (33) jetzt vorsichtig Entwarnung. In ihrer Instagram-Story berichtet die Influencerin nun, dass die erste Nacht zwar nicht besonders angenehm gewesen sei, sie sich inzwischen aber schon wieder recht gut fühle. Ihren Alltag könne sie wie gewohnt bestreiten, und auch ihre Bewegungsfreiheit sei nicht eingeschränkt. "Bin sehr happy. Sehr, sehr happy bei meinem Arzt", erklärt sie sichtlich zufrieden. Gleichzeitig beruhigt sie ihre Community und betont, dass sich ihre Fans "keine Sorgen machen" müssten. Ihr gehe es gut.

Dass Antonia bereits so positiv auf den Eingriff blickt, hat einen guten Grund: Ihr behandelnder Arzt ist für sie kein Unbekannter. Er hatte ihre Brust bereits zuvor operiert, weshalb sie ihm schon länger vertraut. Auch mit dem gesamten Klinikteam zeigt sich die Influencerin rundum zufrieden. Schon am Tag der Operation habe sie sich gut aufgehoben und bestens versorgt gefühlt. Auch die weitere Nachsorge ist bereits geplant. "Ich habe jetzt gleich eine Lymphdrainage. Da freue ich mich auch drauf. Das ist quasi im Paket mit dabei, wenn man eine Brust-OP dort hat", verrät sie ihren Followern auf Instagram.

Wie sich ihre Genesung in den kommenden Wochen entwickelt, dürfte Antonia weiterhin mit ihrer Community teilen. Die Influencerin gewährt ihren Followern regelmäßig persönliche Einblicke in ihr Leben und nimmt sie auch bei wichtigen Entscheidungen mit. Erst vor Kurzem startete sie gemeinsam mit ihrem Partner Fabian Müller den Podcast "Paaradox". In der ersten Folge wurde es direkt persönlich: Die beiden erzählten ihre Liebesgeschichte und verrieten, wie aus ihrer ersten Begegnung schließlich eine Beziehung wurde. Jetzt steht für Antonia allerdings erst einmal die Erholung nach der Operation im Mittelpunkt.

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und ihr Freund, September 2026