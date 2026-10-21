Prinz Harry dementiert Seitenhieb gegen Bruder William

Prinz Harry (42) stellt klar: Seine Aussagen in einem aktuell erschienenen Interview waren nicht gegen seinen Bruder Prinz William (44) oder andere Mitglieder der britischen Königsfamilie gerichtet. Auslöser der Debatte ist eine Bemerkung, die der Herzog von Sussex gegenüber GQ zum Thema Annäherung gemacht hatte. "Ich möchte, dass es funktioniert", erklärte er dort und ergänzte: "Manche Menschen wollen nicht, dass es klappt." Diese Worte wurden zunächst als Spitze in Richtung Palast gedeutet – schließlich gilt das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie seit Jahren als angespannt. Harrys Sprecher stellte nun gegenüber GB News jedoch klar: "Es war absolut nicht als Seitenhieb gegen seinen Bruder oder ein anderes Mitglied seiner Familie gemeint." Die Äußerung sei vielmehr in einem allgemeinen Zusammenhang gefallen und habe sich keineswegs gegen die Royals gerichtet, betonte er.

Im Gespräch mit GQ hatte Harry vor allem seinen Wunsch nach einer Versöhnung innerhalb der Familie betont – und diesen in einen größeren Zusammenhang gestellt. "Bei allem anderen, was gerade in der Welt passiert, ist das Wichtigste, sich zu versöhnen. Das ist der entscheidende Punkt", erklärte er. Es gebe "genug Drama auf der Welt", sodass familiäre Probleme nicht weitergeführt werden müssten. Eine Annäherung innerhalb der Königsfamilie könnte nach Harrys Ansicht sogar andere Menschen ermutigen, ihre eigenen Streitigkeiten beizulegen. "Vielleicht schauen die Menschen auf uns und fragen: 'Wie wollt ihr das klären?' Und wenn ich dann vielleicht sehe, wie ihr es klärt, hilft mir das möglicherweise, meine eigenen Dinge zu klären", überlegte er. Das Gespräch wurde bereits Ende September aufgezeichnet. Laut GB News legte GQ allein fest, wann das Interview veröffentlicht wird. Dass das Gespräch nun zeitnah zum Staatsbesuch des Sultans von Oman bei König Charles (77) und Königin Camilla (79) in Windsor herausgebracht wurde, sei Insidern aus Harrys Umfeld zufolge Zufall.

Die Beziehung zwischen Prinz Harry und Prinz William ist vor allem seit dem Rückzug von Harry und Herzogin Meghan (45) als ranghohe Royals im Jahr 2020 schwer belastet. Nach ihrem Abschied von den royalen Pflichten zog das Paar nach Kalifornien. Seitdem sollen die beiden Brüder längere Zeit nicht mehr miteinander gesprochen haben. Für zusätzlichen Unmut sorgten zuletzt offenbar Harrys öffentliche Äußerungen über Prinzessin Kate (44). Royal-Autor Robert Jobson erklärte hierzu, dass William Kritik an seiner eigenen Person eher hinnehmen könne – bei Angriffen auf seine Ehefrau ziehe er jedoch eine klare Grenze. Trotz der anhaltenden Spannungen verfügen Harry und Meghan seit August 2026 wieder über einen Wohnsitz in England. Gemeinsam öffentlich aufgetreten sind die Brüder zuletzt im Mai 2023, als ihr Vater König Charles gekrönt wurde. Ob und wann Harrys nun bekräftigter Wunsch nach einer Versöhnung zu einem Treffen führt, ist bislang nicht bekannt.

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

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Getty Images Prinz William, König Charles und Prinz Harry im September 2022