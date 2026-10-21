"Stirb langsam"-Star Al Leong nach Schlaganfall in Klinik

Große Sorge um einen der bekanntesten Stars des Actionkinos: Al Leong hat im Alter von 74 Jahren einen Schlaganfall erlitten. Wie das Portal TMZ berichtet, wurde der Schauspieler und Kampfkünstler deswegen in der vergangenen Woche in ein Krankenhaus im US-Bundesstaat Kalifornien gebracht. Quellen aus dem Umfeld seiner Familie bestätigten dem Medium die Einlieferung. Nähere Angaben zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand machten sie allerdings nicht. Auch ob der Darsteller weiterhin stationär behandelt wird oder die Klinik inzwischen wieder verlassen hat, ist bislang nicht bekannt. Seine Angehörigen haben sich mit einer klaren Bitte an die Öffentlichkeit gewandt: Sie wünschen sich in dieser Situation Privatsphäre. Weitere Details zu den Umständen des Vorfalls wurden ebenfalls nicht öffentlich gemacht.

Einem Millionenpublikum wurde Al vor allem durch seine Rolle im Actionklassiker "Stirb langsam" aus dem Jahr 1988 bekannt. Dort verkörperte er den Terroristenhandlanger Uli, der sich an den Keksen im belagerten Hochhaus bediente. Schon ein Jahr zuvor hatte er in "Lethal Weapon" an der Seite von Mel Gibson (70) und Danny Glover (80) sein Schauspieltalent bewiesen. 1986 war er in "Big Trouble in Little China" als Axtkämpfer zu sehen. Seine Filmografie umfasst außerdem Titel wie "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit", "Beverly Hills Cop III" und "The Scorpion King". Seine Kampfsportfähigkeiten und seine meist wortkargen Schurkenrollen machten ihn zu einem der bekanntesten Stars des Hollywoodactionkinos. 2014 wurde der Darsteller für sein Schaffen in die Hall of Fame des Martial Arts History Museum aufgenommen.

Gesundheitlich musste der Schauspieler in der Vergangenheit bereits einiges durchmachen. In den 1990er-Jahren kämpfte er gegen eine Hirnkrebserkrankung. Laut TV Overmind erlitt er zudem im Jahr 2005 schon einmal einen Schlaganfall. Auf der Leinwand ereilte seine Figuren besonders häufig ein tödliches Schicksal – ein Umstand, über den Al selbst einmal scherzte. "Ich glaube, ich werde engagiert, um zu sterben, weil sie mich in einer anderen Sendung gesehen und gesagt haben: 'Wir wollen diesen Kerl holen. Mir gefällt, wie dieser Kerl stirbt'", erklärte er gegenüber Dazed. Sein Leben und seine Laufbahn als Darsteller und Stuntman wurden 2018 sogar in einem Film aufgearbeitet: Die Dokumentation "Henchman: The Al Leong Story" beleuchtet seine Karriere im Schatten der großen Hollywoodstars.

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Imago Al Leong bei der Monsterpalooza Convention im Pasadena Convention Center

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Imago Roger Murtaugh (Danny Glover) und Martin Riggs (Mel Gibson) in einer Szene aus "Lethal Weapon 4", 1998

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Imago Al Leong als Dschingis Khan und Robert V. Barron als Abraham Lincoln in "Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit"