Baby bremst Andrej Mangolds Training für "Schlag den Star"

Am Samstag, dem 24. Oktober 2026, steht Andrej Mangold (39) ab 20:15 Uhr bei Schlag den Star auf ProSieben und im Joyn-Livestream vor einer neuen Herausforderung. Gemeinsam mit Paul Janke (45) tritt er gegen die Beauty-Docs Dr. Rick und Dr. Nick an. Auf das Duell konnte sich der Sportler allerdings nicht so intensiv vorbereiten, wie er es sich gewünscht hätte. Ende Juli wurde sein Sohn geboren – und der kleine Nachwuchs hat den Trainingsplan des Basketballers ordentlich durcheinandergebracht. Auch ausreichend Schlaf und Erholung kämen derzeit zu kurz, erklärte Andrej gegenüber Joyn. An seinem Siegeswillen ändert das jedoch nichts. "Mein Herz und mein Ehrgeiz sagen natürlich: 100 Prozent Sieg! Mein Kopf sagt eher 60:40 für uns", schätzte er seine Chancen ein. Dass er den Wettkampf keineswegs auf die leichte Schulter nimmt, stellte er ebenfalls klar: "Ich bin nicht dabei, um einen netten Samstagabend zu verbringen. Ich will dieses Ding gewinnen!"

Neben dem turbulenten Babyalltag war Andrej zuletzt auch beruflich stark eingespannt. Seine körperliche Verfassung schätzt er dennoch als gut ein – schließlich steht er wieder für Basketball in der Bundesliga auf dem Platz. Zur Vorbereitung möchte er sich außerdem ältere Ausgaben der Show ansehen. Während des Wettkampfs setzt der ehemalige Profisportler vor allem auf Konzentration, Kampfgeist und seine sportliche Erfahrung. Einen Vorteil sieht Andrej darin, dass sowohl er als Basketballprofi als auch Paul als Fußballer aus dem Mannschaftssport kommen und wissen, worauf es bei guter Teamarbeit ankommt. Zudem sind beide Auftritte vor der Kamera gewohnt. Ihre Gegner wollen sie trotzdem keinesfalls unterschätzen: Dr. Rick und Dr. Nick hätten beim TV Total Turmspringen bereits ihr sportliches Können unter Beweis gestellt. Als Ärzte seien sie außerdem mental gefordert und durch ihre tägliche Zusammenarbeit ein eingespieltes Team. Am Ende komme es ohnehin nicht allein auf die körperliche Fitness an, sondern auch auf Vielseitigkeit, Konzentration über den gesamten Abend und einen kühlen Kopf bei Rückschlägen. Besonders spannend findet Andrej dabei die unberechenbaren Wissensspiele.

Auch privat ist 2026 für Andrej ein ereignisreiches Jahr: Im Mai gab er seiner Partnerin Annika Mangold (36) am Tegernsee das Jawort, Ende Juli wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Seitdem bestimmt der Nachwuchs den Alltag der kleinen Familie – und wirkt sich nicht nur auf das Training des Sportlers, sondern auch auf seinen Schlaf und seine Erholung vor dem großen Showabend aus. Für den Fall eines Sieges hat Andrej allerdings schon konkrete Pläne. Einen Teil seines Preisgeldes möchte er für einen guten Zweck spenden, einen weiteren für seinen Sohn zurücklegen. Außerdem würde er seiner Ehefrau und seiner Familie gerne etwas Schönes gönnen. Bei "Schlag den Star" geht es in bis zu 15 Spielen um 100.000 Euro. Durch den Abend führt wie gewohnt Moderator Matthias Opdenhövel (56).

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und sein Sohn, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und sein Sohn

Anzeige Anzeige

Joyn "Schlag den Star": Andrej Mangold und Paul Janke (links in blau) gegen Dr. Nick und Dr. Rick (rechts in rot)