Prinz Harrys Kinder lieben ihre neue Schule in England

Prinz Harry (42) hat sich knapp zwei Monate nach seiner Rückkehr nach England zu seinem Familienleben geäußert. Im August 2026 war der Herzog von Sussex gemeinsam mit seiner Ehefrau Meghan sowie den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) aus den USA in seine alte Heimat gezogen. Im ersten Interview seit dem Umzug berichtet der 42-Jährige nun gegenüber GQ, dass seine Kinder in ihrem neuen Alltag angekommen seien. Vor allem ihre neue Schule scheint bei dem siebenjährigen Archie und der fünfjährigen Lilibet gut anzukommen: Sie würden "die Schule lieben", erzählt Harry. Dabei verlief der Start ins britische Schulleben zunächst alles andere als reibungslos. Wegen Sicherheitsbedenken ihrer Eltern mussten die Geschwister kurz nach dem Start bereits die Schule wechseln. Auf dem verkehrsreichen Schulweg war der Begleitschutz der Kinder auseinandergerissen worden.

Beim Ankommen geholfen haben laut Harry vor allem Freunde und Verwandte, die nun ganz in der Nähe wohnen – und deren Kinder. "Es war schön, Freunden, Familie und auch deren Kindern nahe zu sein und endlose Spieltreffen veranstalten zu können, die unseren Kindern wirklich dabei helfen, sich einzuleben", erklärt Harry im Gespräch mit GQ. Dem Royal bedeutet es außerdem viel, dass sein Sohn und seine Tochter nun das britische Schulsystem kennenlernen. Für die beiden sei es eine vollkommen andere Erfahrung als ihre bisherige Schulzeit in den Vereinigten Staaten. Beide Lebenswelten hält Harry für wertvoll. "Ich denke, für Kinder im Alter von sieben und fünf Jahren ist es heutzutage so wichtig, diesen Vergleich ziehen zu können und zwei völlig unterschiedliche kulturelle Erfahrungen zu machen", betont er gegenüber dem Magazin. So sollen Archie und Lilibet sowohl ihre amerikanischen als auch ihre britischen Eindrücke sammeln können.

Ein weiterer Beweggrund für die Rückkehr war der Wunsch, seinen Kindern die Orte seiner eigenen Kindheit zu zeigen – wobei Harry dabei ganz bewusst auf die schönen Kapitel setzt. "Tatsächlich meine ganze Familie bei mir zu haben, an dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, meinen Kindern zeigen zu wollen, wo ich groß geworden bin, und sie bis zu einem gewissen Grad die Erfahrungen machen zu lassen, die ich gemacht habe – eher die guten als unbedingt die schlechten –, führte zu der echten, ernsthaften Überlegung: 'Das ist eine Gelegenheit, machen wir es jetzt'", erklärte er. Seit ihrer Rückkehr soll die vierköpfige Familie auf einem nicht königlichen Anwesen in den Cotswolds leben. Dass Harry mit einem solchen Schritt liebäugelte, hatte Sängerin Joss Stone (39) bereits nach einer Begegnung bei den WellChild Awards 2025 durchblicken lassen: "Er sagte, wie wunderbar die Schulen hier sind und wie wichtig Gemeinschaft für Kinder ist", erzählte sie damals.

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie