Umzug: Ina Borck erinnert sich emotional an ihre Mutter (†)

Ein Umzug bedeutet für Ina Borck (30) gerade weit mehr als nur Kartons schleppen. In einer Instagram-Story nahm der Social-Media-Star ihre Follower nun mit in die bisherige Wohnung – und zeigte dabei sehr emotionale Momente. Gemeinsam mit ihrer Schwester räumte Ina einen Schrank aus, Kleidungsstücke und persönliche Dinge verschwanden nach und nach in großen Kisten. Doch beim Packen wurde ihr klar, dass nicht das Chaos aus Umzugskartons das eigentlich Schwere an diesem Schritt ist. Mit dem Umzug lässt sie zugleich den Ort hinter sich, an dem ihre Mutter gestorben ist. Beim Durchsehen alter Fotoalben und einzelner Familienbilder wurde ihr der Abschied besonders bewusst. Vor allem ein großes, gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto der Familie weckte schmerzhafte Erinnerungen an ihre verstorbene Mutter.

Beim Aussortieren nahm sich Ina Zeit, die Erinnerungsstücke auf sich wirken zu lassen. Nachdenklich saß sie auf einem Bett, später blieb sie sichtlich gerührt vor dem großen Familienfoto an der Wand stehen. Ihre Gefühle und Gedanken teilte sie anschließend mit ihren Followern: "Ich dachte, das Schwerste an diesem Umzug wären die Kisten. Aber heute, während mir meine Schwester beim Packen hilft, merke ich, dass ich vor etwas ganz anderem Angst habe", erzählte sie in ihrer Instagram-Story. Was genau sie damit meinte, erklärte sie anschließend ganz konkret. "Wir ziehen weg, weg aus der Gegend, weg aus der Gegend, in der unsere Mama gestorben ist", hielt Ina in der Story fest. Der bevorstehende Ortswechsel ist für sie damit untrennbar mit dem Verlust verbunden, den ihre Familie erlebt hat.

Der Abschied von der vertrauten Umgebung ist für Ina eng mit ihrer Trauer verknüpft – und gibt dem Umzug eine sehr persönliche Bedeutung. Warum sich das Verlassen der Gegend für sie wie ein zweiter Verlust anfühlt, brachte sie in ihrer Instagram-Story auf den Punkt: "Und irgendwie fühlt es sich an, als würde ich sie noch einmal zurücklassen." In diesem aufwühlenden Moment musste die Influencerin allerdings nicht allein sein. Beim Ausräumen bekam Ina Unterstützung von ihrer Schwester. Gemeinsam packten sie Kleidung, persönliche Gegenstände und wertvolle Erinnerungsstücke ein. Beim Durchsehen von Schränken und Regalen stießen sie auch auf zahlreiche Fotos, die sie an die gemeinsame Zeit mit ihrer Mutter erinnerten. An diesen emotionalen Momenten ließ Ina ihre Community teilhaben.

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Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026

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Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

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Instagram / inaontour Ina Borck im August 2025

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