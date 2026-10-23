Tödliches Feuer im Livestream: Twitch-Star Manuel Otto tot

Traurige Nachrichten aus Süddeutschland: Der Social-Media-Star und Spieleentwickler Manuel Otto (†30) ist bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Dienstagabend in einer Dachgeschosswohnung aus. Ein Hausbewohner bemerkte die Flammen und konnte sie noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr weitgehend löschen – für den Mann in der Wohnung kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der dramatische Vorfall soll sich während eines Twitch-Livestreams vor Manuels Online-Community ereignet haben. Der offizielle X-Account seines Spiels "Stick Run" teilte später mit, der Entwickler habe sich dabei offenbar das Leben genommen. Von den zuständigen Behörden wurde diese Darstellung bislang allerdings nicht öffentlich bestätigt. Bei den ersten Berichten war zudem die abschließende Identifizierung des Brandopfers durch die Polizei noch nicht erfolgt.

Twitch zog nach dem Geschehen schnell Konsequenzen: Die Plattform entfernte sowohl den Kanal des Entwicklers als auch das Video der Übertragung, damit die Aufnahmen nicht weiter angesehen werden können. Gegenüber The Post erklärte die Streamingplattform: "Was geschehen ist, ist schrecklich, und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen unserer Community liegen uns sehr am Herzen." Die Kriminalpolizei Rosenheim und die Staatsanwaltschaft untersuchen derzeit die genauen Umstände. Hinweise darauf, dass weitere Personen beteiligt gewesen sein könnten, lagen nach Angaben der Polizei zunächst nicht vor. Auch das Team hinter "Stick Run" wandte sich nach der Nachricht an die Öffentlichkeit und mahnte zu einem behutsamen Umgang mit noch ungeklärten Informationen. Auf X hieß es ausdrücklich: "Wir appellieren an die Community, keine unbestätigten Informationen oder Spekulationen zu verbreiten."

Bekannt wurde Manuel durch sein Multiplayergame "Stick Run", das er bereits im Alter von 14 Jahren entwickelte. Das Multiplayergame erschien 2010 zunächst als kostenloses Facebook-Spiel und wurde später ebenfalls für Desktopcomputer und Smartphones angeboten. Laut Dexerto spielten weltweit mehr als 43 Millionen Menschen den Titel. In seinem Abschiedspost erinnerte das "Stick Run"-Team daran, dass viele Fans mit dem Game aufgewachsen seien und dadurch zahlreiche Menschen miteinander in Kontakt gekommen seien. Auf X verabschiedeten sich die Verantwortlichen mit den Worten: "Danke, Manuel, dass du ein Teil unserer Kindheit warst. Du wirst niemals vergessen werden."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Facebook / Mwni1337 Manuel Otto, Twitch-Streamer

Facebook / Mwni1337 Manuel Otto, Twitch-Streamer

Facebook / Mwni1337 Manuel Otto, Twitch-Streamer