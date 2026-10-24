Harry und Meghan bringen Kate offenbar an ihre Grenzen

Prinzessin Kate (44) soll der Geduldsfaden gerissen sein. Auslöser seien die jüngsten Termine von Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) in der alten Heimat, allen voran ihr gemeinsamer Besuch in Nottingham am 15. Oktober. Laut einem anonymen Insider, der mit Closer gesprochen hat, wirkt das Ganze auf die Prinzessin von Wales wie eine einstudierte Show. Ihr missfalle, dass das Paar ins britische Leben zurückkehren wolle, ohne den Streit in der Familie je aufgearbeitet zu haben. "Was Kate wirklich aufregt, ist die Vorstellung, dass Harry und Meghan nach Großbritannien zurückkommen, all diese inszenierten Auftritte absolvieren und irgendwie erwarten können, dass alle vergessen, was passiert ist – sodass sie einfach wieder in das Leben im Vereinigten Königreich schlüpfen können, wenn es ihnen passt", so der Informant. "Sie findet, dass sie zu weit gegangen sind." Lange habe Kate geschwiegen, um ihren Mann Prinz William (44) zu schonen. Das falle ihr nun offenbar immer schwerer.

Ein klärendes Gespräch unter vier Augen kommt für Kate dem Bericht zufolge vorerst nicht infrage. Sie habe Sorge, dass man ihre Worte später weitertrage oder verfälsche, und lasse ihre Haltung deshalb lieber von einer dritten Person ausrichten. "Die Botschaft, von der Kate möchte, dass Meghan sie hört, könnte sehr einfach sein – man kann nicht beides haben", sagt die Quelle zu Closer. "Man kann die Familie nicht öffentlich kritisieren, sich von den royalen Pflichten zurückziehen und dann erwarten, dass alle einen wieder willkommen heißen, ohne sich mit dem auseinanderzusetzen, was passiert ist." Für eine Aussöhnung bleibe die Tür aber grundsätzlich einen Spalt offen. Im August waren Harry und Meghan nach sechs Jahren in Kalifornien mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) auf die Insel zurückgekehrt, jedoch ohne offizielle Aufgaben. In Nottingham traf das Paar bei seinem ersten gemeinsamen Termin seit dem Umzug auf lokale Hilfsorganisationen und Gemeindeinitiativen.

Nottingham hat für das Paar Symbolkraft: Schon im Dezember 2017 absolvierte Meghan dort ihren ersten offiziellen Termin an Harrys Seite. Nun, da die beiden wieder im Land sind, rückt auch das seit Jahren angespannte Verhältnis zwischen den Schwägerinnen erneut in den Fokus. Meghan soll durchaus an einer besseren Beziehung zu Kate interessiert sein, aber nicht um jeden Preis. Wie ein früherer Bericht schilderte, wäre sie zur Versöhnung bereit, solange sie nicht allein den ersten Schritt tun oder sich vor Kate erniedrigen müsse. Zugespitzt hatte sich der Familienzwist, nachdem Harry und Meghan 2020 ihre royalen Ämter niedergelegt hatten. Ihre Sicht der Dinge erzählten sie später im Gespräch mit Oprah Winfrey (72), in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" und in Harrys Memoiren "Reserve".

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch in Belfast, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, treffen zum Staatsbankett auf Schloss Windsor ein

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham