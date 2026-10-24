Umzug: Prinz Archie und Prinzessin Lilibet leben sich ein

Neue Heimat, neue Schule, neue Freunde: Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) haben sich in Großbritannien offenbar mittlerweile prima eingelebt. Im August 2026 waren Prinz Harry (42) und seine Frau Herzogin Meghan (45) mit ihren beiden Kindern und den Hunden zurück ins Vereinigte Königreich gezogen. Seitdem drücken der Sohn und die Tochter der Sussexes die Schulbank an britischen Schulen. Dass der Neustart geglückt ist, verriet nun eine dem Paar nahestehende Quelle gegenüber People: "Die Kinder haben sich gut eingelebt, und das ist für sie das Wichtigste."

Während der Unterrichtszeiten ihrer Kids rückt bei den Eltern wieder die Arbeit in den Vordergrund. "Jetzt freuen sie sich beide darauf, sich stärker auf ihre Arbeit und die Projekte zu konzentrieren, die ihnen wichtig sind", erzählt der Insider weiter. An den schulfreien Wochenenden hat die Familienzeit allerdings höchste Priorität: Dann verbringen der Herzog und die Herzogin die Tage gemeinsam mit ihren Kindern.

Der Neustart in Großbritannien war für Archie und Lilibet allerdings sehr turbulent. Wie Hello! vor fünf Wochen berichtete, verließen die beiden ihre zunächst ausgewählte Schule schon nach zwei Kennenlerntagen mit Lehrkräften und Mitschülern wieder. Der Grund soll nicht an der Einrichtung selbst gelegen haben, sondern am Schulweg: Die Entfernung zum Wohnort und der dichte Verkehr hätten es dem privaten Sicherheitsteam der Sussexes schwer gemacht, die Fahrten verlässlich abzusichern.

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet mit ihrer Mutter Herzogin Meghan, Oktober 2025

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie, März 2025