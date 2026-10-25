Alessandra Meyer-Wölden zieht wieder zurück nach Miami

Alessandra Meyer-Wölden (43) hat Deutschland weitgehend den Rücken gekehrt und verbringt den Großteil ihrer Zeit wieder in Miami. Das verriet das Model nun im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", den sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (48) aufnimmt. Noch vor rund zwei Jahren hatte sie den umgekehrten Weg gewählt: Damals zog sie mit drei ihrer insgesamt fünf Kinder von Florida nach Köln, um näher bei Oliver zu sein. Inzwischen hält sie sich vor allem wegen ihrer jüngsten Kinder wieder die meiste Zeit in den USA auf. Der Rest der Familie ist quer über die Landkarte verteilt: Ihre älteste Tochter Nayla lebt weiterhin in Köln, während die älteren Zwillingssöhne derzeit ein Golf-Internat in Spanien besuchen. Ein Familienkalender, bei dem man gleich mehrere Zeitzonen im Blick behalten muss.

Gründe für den Abschied aus Köln gibt es gleich mehrere. Im Podcast nannte Alessandra unter anderem die endgültige Trennung von ihrem Freund Alexander Müller. Hinzu kommt, dass die Folgen von "Die Pochers! Live" inzwischen seltener aufgenommen werden. Damit fiel für sie der Anlass weg, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Die fünffache Mutter kündigte außerdem an, dass auch die Zwillingssöhne zu einem späteren Zeitpunkt nach Miami zurückkehren sollen. Diese Ankündigung kam bei Oliver offenbar überraschend – der Comedian wollte das Thema direkt mit seiner Ex-Frau klären. Alessandra beruhigte ihn jedoch: Der Umzug stehe noch nicht unmittelbar bevor, und die beiden Jungs bräuchten dafür erst einmal bessere Schulnoten. Trotz seiner erstaunten Reaktion zog Oliver ein positives Fazit zum bisherigen Aufenthalt seiner Söhne im spanischen Golf-Internat.

Alessandra und Oliver waren mehrere Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder: Tochter Nayla sowie die Zwillingssöhne. Auch nach ihrer Scheidung stimmen sich die beiden in familiären Fragen weiterhin ab und sprechen gemeinsam in ihrem Podcast über ihren Alltag. Aktuell leben Alessandras fünf Kinder an gleich drei verschiedenen Orten: Die Jüngsten sind überwiegend mit ihr in Miami, Nayla bleibt in Köln und die Zwillinge drücken in Spanien die Schulbank, wenn sie nicht gerade auf dem Golfplatz stehen. Ein konkreter Zeitpunkt für die Rückkehr der Zwillinge nach Miami wurde bislang allerdings nicht genannt.

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Imago Alessandra Sandy Meyer-Wölden beim 29. RTL-Spendenmarathon in den EMG Studios Hürth, 21.11.2024

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Getty Images Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden, September 2024

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher im Mai 2010 in Antibes