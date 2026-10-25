Emmy Rossum erinnert sich an einen besonderen Tag mit Dolly

Emmy Rossum (40) hat an einen Tag erinnert, der einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat: die gemeinsame Studioaufnahme mit Dolly Parton (†80). Bei StyleWeekOC und dem Newport Beach Film Festival im kalifornischen Newport Beach sprach die Schauspielerin während der Aufzeichnung des Podcasts "Awards Chatter" von The Hollywood Reporter über die verstorbene Countryikone. Für den Film "Songcatcher" nahmen sie im Jahr 2000 gemeinsam den von Dolly geschriebenen Song "When Love Is New" auf – ein Stück, das Emmy als Mutter-Tochter-Duett beschreibt. "Ich habe es geliebt, Zeit mit ihr zu verbringen, obwohl ich nur ungefähr einen Tag mit ihr verbringen durfte", erzählte sie. Zustande kam das Duett, weil die Produzenten von "Songcatcher" bei Dolly angefragt hatten, ob sie etwas zum Soundtrack beisteuern würde. Die aus den Appalachen stammende Musikerin sah sich den Film an – und wollte daraufhin eigens ein Lied für sich und die damals junge Darstellerin schreiben.

Für die Aufnahme ließ sie Emmy nach Nashville einfliegen und coachte sie dort im Studio. "Sie war so bodenständig und eine wirklich hervorragende Lehrerin, weil sie die perfekte Mischung aus einem Komplimentesandwich bot, das sich dennoch ehrlich anfühlte." Über ihre Fähigkeit als Mentorin ergänzte Emmy: "Sie konnte einem wirklich das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein, und einem gleichzeitig etwas beibringen." Inhaltlich handelt der Song "When Love Is New" von einem Mädchen, das davonlaufen und heiraten möchte. Im Film spielt Emmy ein wissbegieriges Waisenmädchen aus einem abgelegenen Dorf in den Appalachen, das zusammen mit einer Musikforscherin alte, mündlich überlieferte Balladen sammelt. Die Rolle brachte ihr eine Nominierung für einen Independent Spirit Award ein.

Vor Kurzem hatte sie im Podcast "Pretty Tough" über die Countrylegende geschwärmt: "Sie war einfach so eine Freude und so ein Licht, und ich habe sie nur an diesen beiden Tagen getroffen, aber ich habe beide geliebt." Dolly war am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren in Nashville gestorben. Ihr Neffe Bryan Seaver, der unter anderem als ihr Sicherheitschef gearbeitet hatte, bestätigte den Tod in einem Video auf Instagram – eine Aufgabe, um die ihn seine Tante bereits Jahre zuvor gebeten hatte. Ihre Repräsentanten teilten später mit, dass die Musikerin nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs im Vanderbilt-Ingram Cancer Center im Kreis ihrer Engsten verstorben sei.

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Getty Images Emmy Rossum, Schauspielerin

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Imago Janet McTeer und Emmy Rossum in "Songcatcher", 2000

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Getty Images Dolly Parton, November 2011