"Harry Potter"-Serie kostet schon 200 Millionen Dollar

Die Neuauflage von Harry Potter zählt schon vor ihrer Premiere zu den kostspieligsten Serienproduktionen überhaupt. Laut britischen Finanzunterlagen, über die The Times berichtet, wurden allein 2025 bereits 147,4 Millionen Pfund in die erste Staffel investiert – umgerechnet rund 175 Millionen Euro. Dabei war zu diesem Zeitpunkt erst etwa die Hälfte der insgesamt acht geplanten Episoden abgedreht. Ab dem 25. Dezember 2026 soll die Staffel bei HBO Max starten und die Geschichte aus "Harry Potter und der Stein der Weisen" neu erzählen. Im Mittelpunkt steht Dominic McLaughlin als junger Zauberer Harry Potter. An seiner Seite übernehmen Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton (12) als Hermine Granger die Rollen seiner Freunde.

Die veröffentlichten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Ausgaben aus dem Jahr 2025. Zusätzliche Dreharbeiten und die aufwendige Nachbearbeitung mit zahlreichen visuellen Effekten aus dem Jahr 2026 sind darin noch nicht berücksichtigt. Ein endgültiges Gesamtbudget lässt sich daraus jedoch nicht ohne Weiteres ableiten. Vor allem zu Beginn einer Produktion fallen besonders hohe Kosten an, etwa für Kulissen, die später über mehrere Staffeln hinweg genutzt werden können. Außerdem handelt es sich um Bruttoausgaben vor Abzug der britischen Steuervergünstigungen, weshalb ein direkter Vergleich mit offiziell genannten Filmbudgets nur eingeschränkt möglich ist. Trotzdem könnte die erste Staffel am Ende mehr kosten als jeder einzelne Kinofilm der Reihe, wie Filmstarts berichtet. Als bislang teuerster Teil gilt "Harry Potter und der Halbblutprinz" mit einem geschätzten Produktionsbudget von 222 Millionen Euro. Dafür bieten die acht jeweils rund einstündigen Folgen insgesamt deutlich mehr Laufzeit als ein einzelner Film.

Für die drei Hauptrollen setzt die Serie auf neue Gesichter: Dominic, Alastair und Arabella verkörpern Harry, Ron und Hermine und folgen damit auf das Filmtrio. Auch andere bekannte Figuren aus Hogwarts bekommen neue Darsteller. John Lithgow (81) spielt Schulleiter Albus Dumbledore, während Nick Frost (54) als Wildhüter Rubeus Hagrid zu sehen sein wird. Kürzlich wurde außerdem bekannt, dass Gilderoy Lockhart von Kit Harington (39) verkörpert wird. Langfristig sind sieben Staffeln geplant, die jeweils einen der sieben Romane abdecken sollen. Insgesamt könnte sich die Produktion damit über rund zehn Jahre erstrecken. Die Arbeiten an der zweiten Staffel haben bereits begonnen. Gedreht wird hauptsächlich in den Leavesden Studios nahe London, wo auch die ursprünglichen "Harry Potter"-Filme entstanden. Um die langfristige Produktion vor Ort zu ermöglichen, hat Warner außerdem eine umfangreiche Erweiterung des Studiokomplexes beantragt.

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Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

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Imago Dominic McLaughlin als Harry Potter und Nick Frost als Rubeus Hagrid in der neuen HBO-Serie, 2026

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall