Vinnie Jones forderte Charles' Rücktritt für Prinz William

Vinnie Jones (61) wünscht sich einen anderen Monarchen auf dem britischen Thron. Der frühere Fußballer und heutige Schauspieler versteht sich als Royalist durch und durch. Trotzdem findet er, dass König Charles III. (77) nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) im Jahr 2022 die Krone besser weitergereicht hätte, und zwar an Prinz William (44) und dessen Frau Prinzessin Kate (44). Im "The Louis Theroux Podcast" machte Vinnie keinen Hehl daraus: "Um fair zu sein: Ich hatte gehofft, dass er das Richtige tun und sagen würde: "Vielen Dank. Wir treten beiseite", und William und Kate würden König und Königin werden. Das war für mich mein Großbritannien." Charles dachte jedoch nicht an Verzicht, sondern übernahm das Amt und wurde im Mai 2023 in der Westminster Abbey gekrönt.

Seinen Unmut führt Vinnie vor allem auf die Verbindung zwischen Charles und Königin Camilla (79) zurück. Beide waren geschieden, und genau das sorgt bei dem Schauspieler für Verdruss. Bis 2002 galt eine Heirat mit Geschiedenen in der britischen Königsfamilie als Tabu, 2005 schlossen Charles und Camilla dann trotzdem den Bund der Ehe. "Ich glaube, er hat sich über die Konventionen hinweggesetzt. Ich denke, sie haben für ihn und Camilla die Torpfosten verschoben, und ich bin jetzt ein Unterstützer von William und Kate", sagte Vinnie im Gespräch. Moderator Louis Theroux hielt dagegen, dass sich Regeln mit der Zeit nun mal wandeln. Vinnie gestand daraufhin, selbst oft genug Regeln gebrochen zu haben, blieb aber bei seiner traditionellen Haltung zur Monarchie.

Neben seinen Ansichten zum Königshaus hat Vinnie auch beruflich einiges vorzuweisen. Nach der Fußballkarriere baute er sich als Schauspieler eine zweite Laufbahn auf und stand in über 70 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, meist als knallharter Typ. Privat traf ihn 2019 ein schwerer Schlag: Seine Frau Tanya starb an den Folgen einer Krebserkrankung. Seither redet er offen über Trauer und seelische Gesundheit und setzt sich dafür ein, dass Betroffene Hilfe finden. Auch sein Alltag sieht heute anders aus: Das Leben in Los Angeles ließ er hinter sich und zog aufs englische Land. In West Sussex kaufte er ein Anwesen, auf dem er sich nun hauptsächlich um Naturschutz und die Instandsetzung ländlicher Gebäude kümmert.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Vinnie Jones und König Charles III.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Kate besuchen die Anchor Tavern Pub & Hub in Port Bannatyne auf der Isle of Bute

Anzeige Anzeige

Imago König Charles III. und Königin Camilla verlassen die feierliche Eröffnung des siebten Senedd in Cardiff