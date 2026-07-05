Alte Wunden aufgerissen: Katie Price bricht Dreharbeiten ab

Katie Price (48) hat bei den Dreharbeiten zu ihrer neuen Doku offenbar einen emotionalen Kollaps erlitten: Während sie über Ex-Mann Peter Andre (53) sprach, musste die Reality-TV-Ikone laut Mirror die Aufnahmen zu "Katie Price: Nothing To Hide" unterbrechen. Für das schonungslose Sky-Format kehrt Katie an wichtige Stationen ihres Lebens zurück – darunter auch Orte, die eng mit ihrer gescheiterten Ehe mit Peter verbunden sind. Gegenüber der Zeitung schilderte Katie nun, wie belastend das für sie war: "Einige der Orte, an die sie mich zurückgebracht haben, zwangen mich, mich erneut in diese Situationen hineinzuversetzen. Ich fand vieles davon schwierig. Mein Kopf wurde ganz leer, weil ich nicht daran denken wollte, wie ich mich damals gefühlt habe."

Regisseur Paddy Wivell, der die Doku verantwortet, war bei dem Zusammenbruch dabei und beschrieb, wie er miterlebte, dass Katie "die Energie entwich" und sie schlicht nicht weitermachen konnte. Er erklärte: "Es hat sie erschöpft, weil sie mit den traumatischen Auswirkungen des abrupten Endes dieser Beziehung lebt." Sein Eindruck sei, "dass sie gelernt hat, den Schmerz zu begraben, um damit umgehen zu können", führte er seine Gedanken weiter aus und ergänzte: "Sie sagte mir, dass sie seit der Trennung kaum fünf Minuten allein mit Peter in einem Raum verbracht hat – für sie ist das Gespräch also noch nicht beendet." Während andere Ex-Partner wie Gareth Gates (41) und Alex Reid (50) in der Dokumentation zu Wort kommen, taucht Peter darin nicht auf.

Katie und Peter waren von 2005 bis 2009 verheiratet und lernten sich in der Sendung "I'm A Celebrity" kennen. Aus ihrer Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor: Junior Savva Andre (21) und Princess Andre (19). Die genauen Gründe für ihr Ehe-Aus blieben lange Zeit im Dunkeln. Zuletzt äußerte sich Katie jedoch offener dazu und behauptete in dem Podcast "We Need To Talk" von Paul C. Brunson, der eigentliche Auslöser sei ein Missverständnis rund um ihren Dressurreit-Trainer gewesen: "Ich habe nie mit ihm geschlafen. Ich habe dort nur mein Pferd untergestellt und war glücklich damit – und er war verheiratet." Peter seinerseits deutete in einem früheren Interview mit Piers Morgan (61) an, dass "etwas Bedeutendes" vorgefallen sei, ohne weitere Details zu nennen. Katie hat bereits offen eingeräumt, wie sehr ihr turbulentes Liebesleben ihr Denken und Handeln geprägt hat und wie verletzlich sie sich in Beziehungen fühlte. Nun zeigt sich, wie tief die Trennung von Peter bis heute in ihr nachhallt, wenn sie für die Kameras an die süßen Anfänge und das bittere Ende dieser großen Liebe zurückdenkt.

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Getty Images Katie Price und Peter Andre

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Getty Images Junior Andre, Peter Andre und Princess Andre bei der Premiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning in Leicester Square